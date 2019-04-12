Пошел по стопам отца: принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с прекрасной маркизой

ДРУЖИЛИ СЕМЬЯМИ

Прогнило что-то в британском королевстве. И дело уже не в очередных сплетнях и скандалах вокруг одиозной жены принца Гарри Меган Маркл. Похоже, принц Уильям пошел по стопам своего отца Чарльза, изменив супруге с аристократкой при дворе. По крайней мере, это активно утверждают отдельные смелые британские СМИ, а следом и американские.

Все началось с публикации британского таблоида The Sun от 22 марта под рубрикой «Большой эксклюзив» и «Дерзкое мнение».

Дорогу 37-летней Кейт Миддлтон перешла 35-летняя «сельская соперница» из Норфолка маркиза Роуз Ханбери. Высокая большеглазая брюнетка одного типажа с Кейт (фигуру тоже оценить легко - в Сети есть ее фото в розовом бикини в обнимку с экс-премьером Тони Блэром и смущенной улыбкой), бывшая модель и политконсультант депутата от тори Майкла Гоува. Дама любит вращаться в мире политики и шоу-бизнеса. Она из знатного рода, не то что простолюдинка Кейт. Ее бабушка по отцовской линии леди Роуз Ламберт была подружкой невесты на свадьбе королевы Елизаветы и принца Филиппа в 1947 году. А сама Роуз замужем за маркизом Чамли Дэвидом Роксэведжем, который старше ее на 23 года. Живет пара в трех с половиной милях от резиденции Уильяма и Кейт, в 106-комнатном поместье. Супруги растят близнецов Александра и Оливера, которые играли с детьми венценосной четы, и дочку Ирис. Маркиз - выпускник Итона, бывший режиссер, 27 лет назад унаследовал состояние, насчитывающее 112 миллионов фунтов стерлингов. В общей, достойные друзья. И вот дружбе семьями пришел конец...

houghton_hall Роуз Ханбери

Королевские источники говорят, что узнавшая об адюльтере Кейт велела Уильяму исключить бывшую модель из круга приближенных, несмотря на ее статус. Тот было вмешался в качестве посредника-миротворца, потому что им нравилось общаться вчетвером, но тщетно.

- Хорошо известно о том, что Кейт и Роуз в ужасной ссоре. Они привыкли быть близки, но отныне этого нет, - подтвердил источник газеты.

«НОЧНОЙ КОШМАР КЕЙТ»

Тему другие британские СМИ не то что не подхватили, а наоборот попытались загасить.

houghton_hall Congratulations to @mulberryengland who have been shortlisted for @walpole_uk s Luxury Maker of the Year Award.

Так, на защиту чести сына страдавший от измен Дианы встал давний королевский репортер из The Daily Mail Ричард Кей: мол, Уильям довольный, популярный, счастливый. И когда пары впервые прознали о слухах, они так смеялись, так смеялись!

Другой британский репортер Джайлз Корен оставил в Твитере следующий двусмысленный пост без адресата: «Все знают про измену, дорогая». Однако, быстро его удалил.

houghton_hall In @poplinlondon pyjamas at Houghton

Тогда громкую историю стали раскручивать уже за океаном. Там-то нет никакой королевской цензуры. Журнал In Touch со ссылкой на неназванного источника поведал, что внук английской королевы стал изменять Кейт с Роуз, пока та готовилась стать мамой в третий раз. Каков подлец, а?

- Это был ночной кошмар Кейт. Она незамедлительно набросилась на Уильяма, а тот просто отшутился, назвав слухи безосновательными, - рассказали осведомители изданию. Добавив, что скандал «пошатнул обстановку во дворце и брак герцогов Кембриджских».

Сами Виндзоры официально ничего не комментируют (в частном порядке кто-то назвал эту сенсацию сфабрикованной), но вот королевские юристы уже намерены подать в суд иск о защите чести и достоинства принца Уильяма.