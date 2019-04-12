Террористов в Сирии добьет Сердюков: командовать нашими войсками в Сирии переброшен главный десантник России

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил нашу группировку в Сирии. Он сменил генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту больше года.

Но что значит «сменил»? - скажет иной недоумевающий читатель, - Суровикин еще с октября 2017 года - главнокомандующий Воздушно-космическими силами - ВКС. И никто его от этой должности не освобождал. Он что, - сразу на двух стульях сидел? Один в Москве, а другой - в сирийском Хмеймиме?

Именно так! Это официально подтвердил «КП» высокопоставленный источник в Минобороны. Абсолютно в таком же статусе будет и генерал Сердюков. На время его командировки в Сирию командовать ВДВ будет один из замов.

И здесь возникает резонный вопрос: а в чем смысл вот таких кадровых ходов?

Ответ прост: как нам опять же разъяснил высокопоставленный источник в Минобороны, нужно, чтобы боевой опыт получили как можно больше офицеров. Тем более - командующих войсками. Через командировки в Сирии уже прошли более 65 тысяч российских военных (включая 26 тысяч офицеров и 450 генералов). Хотя Сердюкова нельзя назвать «паркетным генералом» - он получил боевой опыт во время войны в Чечне. И, кстати, должен был возглавить нашу группировку в Сирии еще осенью прошлого года, но попал в автокатастрофу и несколько месяцев лечился.

СПРАВКА «КП»

Сердюков Андрей Николаевич. Генерал-полковник.

Родился 4 марта 1962 года в поселке Углегорский (Ростовская область).

После окончания Рязанского высшего воздушно-десантного училища последовательно отслужил командиром взвода, роты, батальона, полка, дивизии, бригады.

В 1993-м окончил Военную академию имени Фрунзе, а в 2009 году Военную академию Генштаба (в золотой медалью).

Был замом командующего и командующим армией, замом командующего войсками Южного военного округа. С октября 2016 года - командующий ВДВ.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР».

ОПАСНАЯ ЗОНА

Как сообщили «КП» в Минобороны РФ, одна из главных задач Сердюкова в Сирии - обеспечить координацию действий с турецкими военными для совместного патрулирования провинции Идлиб. Пока эту задачу решить не удалось, - турки не до конца обеспечили вывод из этого района боевиков с тяжелым вооружением.

Сегодня Идлиб - главная опорная база боевиков в Сирии. В этом гадюшнике собралось более 35 тысяч членов бандформирований. Они регулярно совершают вылазки. Перед генерал-полковником Сердюковым стоит труднейшая задача - объединенной группировкой россиян, турков и иранцев навалиться на последний очаг террористов в Сирии и «додушить» его.