Онлайн-учебники и виртуальная среда: что ждет российские вузы и школы в ближайшие 5 лет

- В прошлом году президент определил стратегические цели, которых должна добиваться Россия, - напомнил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. – Цели очень амбициозные, и основные инструменты в их достижении – это образование и наука. Образование сложно представить без проведения исследований, а о квалификации выпускников невозможно говорить в отрыве от практики. Все это будет учитываться в новых национальных проектах.

Один из ключевых нацпроектов, "Образование", рассчитан на 5 лет. Разбираемся, что ждет школы и вузы в ближайшем будущем.

Школа: переход на цифру

От технологий и прогресса не убежишь. Пока родители спорят, разрешать ли детям мобильники в школах, сами учебные заведения вовсю переходят на цифровые рельсы. Новую систему "Российская электронная школа" (РЭШ) представила министр просвещения Ольга Васильева:

- "Российская электронная школа" уже сейчас дает много возможностей. Это образовательная интернет-среда, которая предоставляет доступ не только к урокам, но и музеям, театрам, библиотекам, - рассказала министр. – Уже сейчас к РЭШ подключились многие регионы, и будут подключаться все новые школы. Поэтому наша главная задача – провести широкополосный интернет в каждую школу и позаботиться об их современном техническом оснащении.

Автор фото: Руслан ПОЛЫНСКИЙ.

Предполагается, что "Российская электронная школа" даст равный доступ к качественному образованию абсолютно всем школьникам. Теперь дети не ограничены возможностями школы или квалификацией учителя: на портале РЭШ собраны видеоуроки и интерактивные задания от лучших педагогов страны.

Если в школе нет денег на пробирки и реактивы – тоже не беда. Теперь все химические и физические опыты можно проводить в специальных виртуальных лабораториях. А после онлайн-занятий любой школьник может отправиться на виртуальную экскурсию по Третьяковке или посмотреть "Юнону и Авось" Марка Захарова.

Все понравившиеся курсы будут сохраняться в личном кабинете, а при желании, в систему можно будет добавлять и свои материалы. Таким образом для каждого пользователя будет формироваться цифровое портфолио – педагогам это поможет в развитии карьеры, а школьникам может учитываться при поступлении в вуз.

Пенсионеры сядут за парту

В целом, школы поощряют не только подключаться к таким глобальным проектам, но и проявлять свою инициативу. С учетом того, что в них сейчас вбухивают огромную кучу средств и техники (на реализацию нацпроектов выделено 800 миллиардов рублей!) у школ появляются возможности заниматься не только с детьми, но и со взрослыми. И это актуально не только для глубинки, где кроме школы и нет ничего, но и для крупных городов:

- В столице сейчас работает программа "Московское долголетие" для людей старшего поколения, и московские школы – наш основной партнер, - рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. – Педагоги адаптировали свои программы по английскому языку, физкультуре и IT, и почти 92 тысячи пенсионеров снова сели за школьные парты.

Автор фото: Руслан ПОЛЫНСКИЙ.

Вузы: выше в рейтинге

Университетам тоже придется потрудиться. Во-первых, продлена программа "5-100", в рамках которой пять российских вузов должны были войти в сотню лучших в мире – а значит, гонка за показателями продолжается. А во-вторых, именно на вузах лежит большая ответственность по развитию науки и технологий, которые должны заложить фундамент для лидерства нашей страны.

- К 2020 году наши университеты должны были войти в сотню лучших вузов в ведущих международных рейтингах. Формально, пока эту задачу выполнил только МГУ, - уточнил директор Института образования Высшей школы экономики Исак Фрумин. - Однако, было уточнение, что речь идет и о предметных рейтингах, где учитываются достижения вузов в разных предметных областях. И с этой точки зрения указ Президента выполнен – семь российских университетов по одному из направлений своей деятельности входят в сотню мировых лидеров. И это очень важный результат, поскольку ты входишь в неформальную группу обмена лучшими практиками и кадрами, получаешь престиж и так далее.

Конкурировать приходится не только с признанными академическими лидерами вроде Оксфорда и Стэнфорда, но и новыми, быстро развивающимися "азиатскими тиграми" – вузами Китая, Южной Кореи и Японии, которые стремительно ворвались в мировой топ лучших университетов.

- Мы очень много сотрудничаем с азиатскими странами, и открываем свою сеть представительств, - рассказал проректор по развитию Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов. – Так, в ДВФУ учится почти 3,5 тысячи иностранных студентов, из которых почти две трети – это студенты из Китая, Кореи, Сингапура и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Есть и совместные программы – например, недавно мы запустили Executive MBA совместно с Сингапурским университетом. По сути, для нас это возможность провести через университет технологических предпринимателей, которые потом станут амбассадорами России и нашего университета в других странах.

Автор фото: Руслан ПОЛЫНСКИЙ.

Главные по технологиям

На вузах лежит задача и по технологическому развитию страны. В частности, для этого в университетах открываются центры Национальной технологической инициативы (НТИ). Например, в том же ДВФУ был создан центр НТИ по нейротехнологиям и виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностям.

- Мы традиционно сильны в технологиях захвата движения (трекинга), технологии обратной тактильной связи Haptic - с этими технологиями считаются и гоняются за ними во всем мире, - приводит примеры Александр Лукичев, директор центра НТИ ДВФУ по VR и AR – Все эти технологии мы демонстрируем и показывает в школах и кванториумах, чтобы познакомить с ними ребят и показать, насколько наши разработки эффективнее традиционных методов. Мы также сконцентрировались на медицине, поскольку мировой реабилитационный рынок очень велик, и на нем высок спрос на технологии – то есть, потенциально, это очень конкурентоспособная для нас область.

Таким образом, университеты становятся площадкой, где теория встречается с практикой. Например, в Медцентре ДВФУ находится реабилитационный центр, при котором работает своя нейрофизиологическая лаборатория. То есть, кроме медицинской помощи населению, в центре проводится апробация новых технологий, которым нет аналогов в мире. Ну а студенты могут пройти в нем стажировку и научиться работать на самом современном оборудовании, чтобы потом продолжать заниматься наукой в вузе, или же стать востребованными специалистами в других компаниях.