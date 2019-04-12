Владимир Путин заработал за год 8,6 млн рублей

8 648 353 рубля заработал Владимир Путин в 2018 году. Декларация президента уже много лет представляет собой настолько скучный документ, что его никто из журналистов не ждет с интересом. В этом году Путин задекларировал то же самое имущество, что и в прошлом: две квартиры площадью 77 и 153,7 квадратных метров, гараж в 18 квадратных метров, гаражное место 18 квадратных метров. Во владении президента остаются два автомобиля - ГАЗ М-21 и "Нива" и знаменитый автоприцепом "Скиф".

Что записано в декларации о доходах президентаФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Существенное изменение в декларации Путина было в 2017 году, когда туда были внесены доходы (18,7 млн) от продажи земельного участка в 1500 квадратных метров. Но в этом году доходы главы государства вернулись на уровень 2016 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал за год больше своего начальникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди высокопоставленных чиновников администрации президента больше всех в 2018 году заработал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, получивший 657 миллионов рублей. Глава администрации Антон Вайно уменьшил свой доход с 255,84 млн до 9,6 млн рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заработал за год больше своего начальника, но довольно скромно на фоне Комарова - 12,7 млн рублей, а вот его супруга фигуристка Татьяна Навка второй год подряд стала самой состоятельной "кремлевской женой" - ее доходы за 2018 год составили 218 млн рублей.