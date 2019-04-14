Коуча, обещающую женское счастье миллионам россиянок, развел безработный брачный аферист

Практикующий психолог, целитель и энергоинформационный коуч, мастер духовных практик, работающий с энергиями в Божественных Потоках Творца: к списку этих регалий 49-летней Дарьи Славенковой прибавилось еще одно может и не столь почетное, но все-таки звание: "обманутая женщина". В перерывах между многочисленным тренингами по возвращению здоровья, притягиванию денег и раскрытию сексуального магнетизма маг и просто волшебница теперь обивает пороги полицейских участков. Да-да, потеряв последние надежды на Творца, женщина уповает только на Уголовный кодекс.

ОБЕЩАТЬ, НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

В мошенничестве, да еще и в крупном размере она обвинила бывшего возлюбленного - 44-летнего красавчика Владимира Прянишникова. История брачной аферы оказалась стара как мир. Знакомство в социальных сетях, первое свидание, цветы, подарки, признание в любви и наконец предложение руки и сердца. Когда "клиент" уже была на все готова, жених неожиданно заболел. Диагноз рак, о котором он дрожащим голосом рассказал той, кому полгода исправно клялся в любви до гроба, чуть не разбил сердце Дарьи. Но Владимир тут же успокоил, мол все поправимо: были бы деньги! В них, как вы догадываетесь, коуч с многотысячной армией подписчиков не нуждалась. Вот только возлюбленный вместе с деньгами пропал.

Признать собственную не прозорливость, ей, не простой бабе, а мастеру духовных практик, было ох как непросто. Но когда дело идет о деньгах и о весьма внушительной сумме, то "имидж- ничто". Поревев в подушку, она пошла и написала заявление в полицию.

- Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ. Обвинение пока никому не предъявлено, ведутся следственные действия, - такова скудная официальная информация об этой истории от столичного главка.

Сама Даша тем временем активно занимается поиском подружек по несчастью. Клич к девушкам, которые точно так же как и она не устояли перед красотой Владимира Прянишникова, она бросила в своих соцсетях. Война так война и вот уже, кажется, что от ее любви ничего не осталось.

- Этот мошенник и брачный аферист должен мне полмиллиона рублей. Таких нелюдей, которые говорят, что у них онкология, чтобы выманить деньги, надо ставить на место, - заявила Дарья.

Предвкушая вопрос о том, почему же силы небесные не помогли ей сразу распознать обман, женщина, которая одним только словом своим камни из почек выгоняет и заживляет шрамы и рубцы, не теряется.

- Я - целитель и помогаю людям, но целитель не может помочь себе. Так устроен мир, чтобы мы работали и помогали другим людям, а не колдовали себе деньги и любовь и ничего не делали. Так же как все мы по земле ходим и получаем свой опыт. Более того, я чувствовала обман все время и видела картинки, но дала себя обмануть, чтобы убедиться в этом. А именно в том, что я была права. Так надо было! Моя миссия - открывать глаза людям и объединять людей. Не бойтесь ничего в этой жизни, - кажется, еще пара предложений и можно впасть в состояние гипнотического сна.

Дарью развел безработный брачный аферистФото: Личный архив

Ставить под сомнение внеземные возможности Даши я буду: не знаю, не пробовала. Но умения делать хорошую мину при плохой игре, ей точно не занимать.

- Я поймала его на живца, расколола и подтянула еще обманутых им девчонок, - гордо заявляет Даша.

И правда, в списке жертв этого брачного афериста Даша не одна. На днях заявления в полицию подали еще две москвички. И тоже ведь лохушками не назовешь: молодые, красивые, успешные. Похоже, от уголовной ответственности ловеласу теперь точно не отвертеться. Следователи-то в его рассказы про смертельную болезнь навряд ли поверят. Правда есть одно "но". Главное, чтобы дело вел, мужчина. Люди знающие говорят, что перед этим красавчиком еще ни одна баба не устояла. Охмурить даму в погонах - для него плевое дело: только глазом моргнуть.

ЗАЧЕМ ВЫ ДЕВОЧКИ, КРАСИВЫХ ЛЮБИТЕ!?

Хоть одним глазком взглянуть на этого двухметрового блондина спортивного телосложения для меня так и осталось несбыточной мечтой. Что делать, не любит Владимир журналисток, хоть даже симпатичных и пусть даже богатых. От свидания, точнее интервью, со мной он наотрез отказался. Но, как и положено профессиональному дамскому угоднику был предельно вежлив.

- Простите, Бога ради, совершенно нет свободного времени!

- Занятой человек, - наивно решила я.

Володя с детства ни в чем не нуждался: денег было столько, что хоть лопатой гребиФото: Личный Архив

Но оказалось что чего-чего, а свободного времени у него, хоть занимай. Вот уже четыре года он нигде не работает. На какие шиши живет здоровый лоб, остается только догадываться.

Но кое-что узнать о нем мне все-таки удалось. Думаю, откровения этой героини станут открытием даже для Дарьи. Была оказывается в жизни Владимира Прянишникова единственная женщина, которая стала не просто любовницей а законной женой. Ее реальное имя называть не буду. Пусть будет Татьяной. На память о себе красавчик отставил ей не только грустные воспоминания о бесконечных изменах и вранье, но и сына. Мальчишке сейчас 13 лет, и женщина всеми силами пытается скрыть от подростка грустную правду о его папаше.

Он, кстати, не единственный сын Владимира есть еще 17-летняя дочка. Но ее маме он предложение руки и сердца так и не сделал.

- Мы начали встречаться, когда его дочке было примерно 4 года. С ее мамой он жил в гражданском браке. Но потом бросил семью и ушел ко мне. Володя старше меня на 10 лет. Мне тогда всего 19 было. Познакомились просто на улице и, как мне тогда казалось, это была взаимная любовь с первого взгляда. Не знаю что его во мне зацепило, но я просто с ума сходила от этих его ямочек на щечках. Да и рост у него что надо! Я рядом с ним со своими 164 см чувствовала себя просто дюймовочкой. Замуж я не спешила, так что свадьбу только через три года сыграли. Было все как положено: белое платье, роскошный ресторан, - вспоминает Татьяна. - Но скажу я вам, очень непросто быть женой такого красивого мужчины. Бабы по нему все с ума сходили. Собираемся компанией, где-нибудь в кафе. Прошло 5 минут и вот уже все они вьются вокруг Володи. Магия как-то просто. Он ничего особенного и не делал, но рядом с ним даже самые верные женщины, про своих мужей сразу забывали. Мне это неприятно было, но по-началу терпела. А потом были и скандалы и истерики. Ревновала безумно.

Люди знающие говорят, что перед этим красавчиком еще ни одна баба не устоялаФото: Личный архив

В те времена Владимир работал водителем, но не простым. Возил сотрудников Министерства иностранных дел. В контору, где даже простые водилы неплохо зарабатывают, его пристроил папа. Сейчас он на пенсии, но в свое время занимал неплохие посты в МИДе.

СЕКС, НАРКОТИКИ, ТЮРЬМА

- Конечно, это очень обеспеченная семья. Володя с детства ни в чем не нуждался: денег было столько, что хоть лопатой греби. Вот только вырос он раздолбаем и лентяем. Образование высшее так и не получил. А лет в 19 начал употреблять героин. Потом на какое-то время завязал. Об этой его страсти я узнала уже после того как на свет появился наш сын. Родился он в Сирии. Володю туда в командировку отправил отец, ну а я с ним, - рассказала Таня.

По словам Татьяны, после этой командировки, где глава семейства неплохо заработал, он стал снова употреблять наркотики.

- Это был ад какой-то. Он плотно сел на героин, который успешно сочетал с женщинами. Я искала его по притонам, где они развлекались. Пыталась вразумить, все-таки сын рос. Но закончилось все печально. Когда сыну было три года он попался с героином. Судили его по 228 статье. До сих пор помню ее название "приобретение и хранение наркотических веществ"...

Решением суда красавчик угодил за решетку на 4 с половиной года. Тогда Татьяна и сдалась: подала на развод, а потом и вовсе на лишения его родительских прав. Говорит, что не жалеет. А вот Владимир, по ее словам, до сих пор пытается вернуть семью.

- Прошло десять лет с нашего развода. Но он регулярно в перерывах между новыми отношениями наведывается ко мне с букетами роз. Говорит, что сыну нужен отец и все такое. Но я уже давно не 19-летняя дурочка и в сказочки не верю. Тем более, что мне о нем все хорошо известно. Мы живем в соседних домах и друзей общих множество. Так вот за последние пять лет у него было больше 30 женщин. Он их меняет просто, как перчатки. Не работает, а одет как Денди. Как думаете, за чей счет? Папа его уже на пенсии и у него много денег не возьмешь, а вот бабы-дуры, видимо, дают, - возмутилась Таня.

Про историю с обманутой целительницей женщина узнала от нас. В донжуанском списке Прянишникова, который она невольно ведет все эти годы, этой дамы не было.

- Думаю, для него она была просто минутным увлечением, - резюмировала Татьяна.

Вот уже четыре года Владимир нигде не работаетФото: Личный архив

МНЕНИЕ АДВОКАТА

"До шести лет тюрьмы с компенсацией ущерба"

- Мошенничество в отличие от кражи, грабежа или разбоя, это преступление, совершенное с использованием более тонких психологических методов. Преступники прибегают к обману или злоупотреблению доверием. Прежде всего необходимо доказать факт передачи денежных средств. Если подозреваемый говорил о болезни, а на самом деле был здоров, то подтвердить обман особого труда не составит. В данном случае речь идет о крупном ущербе, за что предусмотрено до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. наличие прежней судимости усугубит строгость приговора. Кроме того, ему придется возместить ущерб пострадавшим, - прокомментировал адвокат Алексей Власов.