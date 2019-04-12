2019-04-12T19:29:27+03:00
В мире

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана с мольбой о мире

Понтифик встретился с примирившимися соперниками
Ася ХОВАНСКАЯ
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Папа опустился на колени и поцеловал ноги каждому из лидеров Южного СуданаПапа опустился на колени и поцеловал ноги каждому из лидеров Южного СуданаФото: REUTERS
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Встреча Папы Римского Франциска с лидерами Южного Судана в Ватикане прогремела на весь мир. С 2013 года в этой африканской стране шел кровопролитный конфликт между этническими группами нуэр и динка, и количество жертв исчислялось десятками тысяч. Глава Римско-католической церкви читал специальные молитвы о завершении войны, отправлял туда своих посланников и сам собирался нанести туда визит. И вот в августе прошлого года воюющие стороны подписали мирное соглашение.

И вот теперь на встречу с понтификом в Ватикан прибыли действующий президент Салва Киир, четыре вице-президента, одним из которых стал бывший лидер вооруженной оппозиции Риек Машар Тени. А инициатором выступил глава Англиканской церкви - архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

- Нам, политическим и религиозным лидерам, Бог передал важную задачу быть проводниками его народа, и именно поэтому с нас спрос будет больше. Потом с нас спросят, насколько хорошо мы трудились на благо народа и мира, - обратился к гостям Франциск. - Вас, подписавших мирный договор, я как брат прошу оставаться в мире. Прошу от всего сердца: идите вперед, будет еще много проблем, но вы не бойтесь. Идите вперед, решайте проблемы! Вы начали процесс, который завершится хорошо! Между вами еще будет борьба, но перед народом оставайтесь вместе. Так из простых граждан вы станете отцами нации.

А далее последовало нечто невероятное. Папа опустился на колени и поцеловал ноги каждому из лидеров Южного Судана. Те помогали 82-летнему понтифику подниматься с колен и очень смущались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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