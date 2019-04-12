Зачем Россия влезает в долги и как будет отдавать полтриллиона долларов

Около десятилетия назад страна вздохнула с облегчением: мы полностью отдали внешний долг. Но затем начали занимать снова. С учетом $13,8 млрд. первого квартала мы назанимали уже $467,8 млрд.

Ведущие экономисты страны пока не видят больших поводов для беспокойства и считают заемную политику достаточно разумной, хотя признают, что мы занимаем в более высоком темпе, чем планировалось.

«Увеличение объема госдолга и превышение его лимита вызвали действия Минфина, - сказал "КП" ведущий экономический аналитик Центра политических технологий Никита Масленников. - Ведомство разместило на внешних рынках еврооблигаций на 3 млрд. долларов и на 750 млн. евро. Эти действия вполне нормальны. Просто занимать сейчас выгоднее. Минфин воспользовался удачной коньюктурой, которая сложилась в данное время и разместил весь годовой объем в рамках еврооблигаций долларовых и еврововых. Для экономики это хорошо, ведь это означает что точно такой же денежный объем не будет снят с инвестиционного потенциала. Это плановое размещение которое проходит ежегодно. Второй фактор который поспособствовал увеличению долга - это приобретение нерезидентами облигаций федерального займа. Сегодняшние объемы увеличения госдолга совершенно не критичны».

Экономист также добавил, что отдавать долг государство будет как обычно — обслуживанием займов. В настоящее время уровень внешнего госдолга несоизмерим с его объемом в конце 90-х считает Масленников.

«Наиболее критичная долговая ситуация наблюдалась в стране в конце 90-х годов. Мало того, что произошел в 98-ом году дефолт, так еще накопились долги оставшиеся в наследство от Советского Союза в первой половине 90-х. После начала 2000 — х государство взяло курс на резкое сокращение внешнего долга и благодаря политике экс - министра финансов Кудрина мы теперь можем говорить о появившейся экономической стабильности в стране», - рассказал Масленников.

По мнению аналитика, с точки зрения финансовой безопасности увеличение госдолга сейчас не существенно. А если нас сравнивать с другими развитыми и развивающимися экономиками, то по соотношению госдолга и ВВП мы одни из наиболее успешных.