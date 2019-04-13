Львам лучше жить на Якиманке, а Водолеям рядом с гостиницей «Космос»

Не везет в любви, запилил начальник, а богатства все никак не посыплются с небес: возможно, вы просто не там ищете. Вот, например, астрологи вполне серьезно предлагают руководствоваться специальной картой столицы.

Причем первое авторство карты приписывают графу Якову Брюсу, одному из ближайших сподвижников Петра I. Именно он задумался о благоприятных зонах для представителей разных знаков зодиака. Но Брюс-то, по легенде, был известный алхимик и чернокнижник, ставивший опыты в Сухаревой башне в Москве (ее снесли).

А вот на современную карту столицы идеи Брюса перенес руководитель Центра научной астрологии при Культурном центре Вооруженных сил РФ, доктор медицинских наук Сергей Безбородный.

О том, как пользоваться картой, он рассказал корреспонденту «Комсомолки».

Астрологическая карта Москвы.

- В ее основе радиально-кольцевая структура. От Красной площади отходят 12 основных улиц, которые делят город на зоны. Столько же секторов в зодиакальном поясе. Взяв за точку отсчета Кремль, легко можно их сопоставить и получить карту. Первый знак зодиака на востоке - Овен, а далее по списку. У каждого созвездия зодиака есть небесное тело, которое оказывает на него влияние. Овен - марсианский знак, Телец - знак Венеры, Близнецы - Меркурия, Рак - Луны и так далее. Так вот в каждом секторе есть благоприятное действие планет на тот или иной знак зодиака.

- Получается, нашел свой знак на карте, переехал туда и будет тебе счастье?

- Да. Но ничуть не хуже подойдут зоны знаков зодиака вашей же стихии. То есть если вы Лев по гороскопу, то вам на карте нужно искать стихию огня, а это еще и Овен, и Стрелец. Но с помощью карты можно определить не только лучшее место для проживания, но и зоны максимально комфортные для работы, отдыха и любви.

- Карта влияет только на людей или на город в целом?

- Она работает независимо от того, знаете вы о ее существовании или нет, верите или нет. Астрология - это наука, и все подчинено ее законам. Наш город не исключение. Вот вам несколько примеров. «Москва-Сити» находится в зоне Скорпиона (Пресненский район. - Ред.). Именно этот знак в астрологии отвечает за большие финансы. Эти высотки просто не могли появиться в другом районе Москвы. В секторе Водолея космическое влияние Урана привело к тому, что здесь расположили Музей космонавтики, гостиницу и кинотеатр «Космос» (СВАО. - Ред.).

Как пользоваться картой

На карте указаны округа и районы (см. карту ЦАО), в которых наиболее благоприятно жить тем или иным знакам зодиака. Но Сергей Безбородный предлагает пользоваться формулой, и тогда вы узнаете побольше астрологических подробностей о своей жизни и судьбе.

Зона, неблагоприятная для жизни и работы

Ваш знак + 6 следующих знаков зодиака (все они идут в строгом порядке, как указано внизу карты).

Например: Лев + 6 знаков = Водолей. Находите на карте зоны, помеченные знаком Водолея. Селиться и работать Львам в этих местах не рекомендуется.

Зона, благоприятная для работы

Ваш знак + 10 следующих знаков зодиака. Например: Водолей + 10 знаков = Стрелец. Находите на карте зоны, помеченные знаком Стрельца. Водолеи жить могут в другом месте, а вот ездить на службу лучше в эти районы.

Зона, благоприятная для любви

Ваш знак + 5 следующих знаков зодиака. Например: Дева + 5 знаков = Водолей. Находите на карте зоны, помеченные знаком Водолея. Дорогие Девы, вот в этих районах и надо искать свою половинку.

Зона финансового успеха

Ваш знак +2 следующих знака зодиака. Например: Рак + 2 = Дева. Находите на карте зоны, помеченные знаком Девы. Раки, в этих районах вам надо заключать сделки, обращаться в банки, делать покупки и любые денежные операции.

Так же все считается и для знаков других районов - хоть во всей Новой Москве.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Верьте не в прогнозы, а в самих себя»

Психолог Валерий ГОЛОЛОБОВ:

- Людей в астрологии привлекает определенность, ведь никто из нас не любит неизвестность - она пугает. Астрология же убеждает в том, что все предсказуемо. К астрологу обращаются в поисках поддержки, от него как от волшебника ждут чуда: вот сейчас он приподнимет завесу пугающей неизвестности и все объяснит. Люди готовы как к позитивному, так и к негативному прогнозу (хотя все надеются на лучшее). Внушаемые люди легко поддаются чьему-либо воздействию - указаниям, советам, убеждениям. Благоприятный прогноз астролога может сослужить им хорошую службу, дав надежду, уверенность в себе, настроив на позитивный лад. В то же время негативный прогноз может спровоцировать депрессию и подтолкнуть к негативным поступкам. Так что не верьте в прогнозы безоговорочно. Воспринимайте их как консультативный, а не решающий голос и не позволяйте им влиять на свою жизнь. И тем более не стоит поддаваться панике, увидев где-то очередную страшилку. Верить стоит только в самого себя, свои силы и возможности.

ВОПРОС ДНЯ

Верите ли вы в свой знак зодиака?

Евгения БЕЛОВА, нумеролог:

- Я к астрологии отношусь с некоторым скепсисом. Не считаю, что звезды или планеты Солнечной системы могут оказывать на нас сколь-либо серьезное влияние. Нумерология (наука о числах. - Ред.) имеет земное происхождение и реальные параллели с нашим миром. Астрология же - это красивая мистическая сказка, которая кому-то может помочь найти правильный путь, но это скорее самовнушение, чем наука. Я по знаку зодиака Рыбы, но в моей карьере этот знак влияния никогда не оказывал.

Мария КОЖЕВНИКОВА, актриса, экс-депутат Госдумы:

- Я верю в личный гороскоп. А не в такой вот - «рожденный в год Крысы под знаком Скорпиона». Есть восточная астрология, есть западная, они отличаются. Индивидуальный гороскоп, в который верю я, рассчитывается исходя из точного места и времени твоего рождения, до минуты. К таким вещам я прислушиваюсь. Иногда это почитать интересно - чтобы скорректировать свои поступки, но не жить точно по этим советам.

Верите ли вы в свой знак зодиака?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Алла СУРИКОВА, режиссер:

- Я Скорпион, и во мне сочетаются явные черты рожденных под этим знаком - творчество и самоедство. Те черты Скорпиона, которые я знаю и которые совпадают с моими чертами, - я их принимаю. Ну, настолько, насколько меня это устраивает. А те, что мне не нужны, стараюсь не замечать.

Владимир ДОРОХОВ, завлабораторией нейробиологии сна:

- Не верю я в эти знаки! Но гороскопы я читал. И если мне что-то предсказывали хорошее, то я радовался, а если плохое - просто не обращал внимания.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Московского метеобюро:

- Я верю. Я Близнец, и все, что пишут о Близнецах, в той или иной мере соответствует или моему настроению, или моим планам. Если моему знаку на этот день предопределено осторожность проявить - я таким советом воспользуюсь. Когда надо проявить напористость - тоже следую таким советам. И редко когда меня это подводило.

Ирина РОМАНОВСКАЯ, художник, рисующая грудью:

- Я Лев и черты этого знака нахожу в себе. Рекомендации, какому знаку где лучше жить, мне любопытны, но мне хотелось бы жить и в центре города, и за его чертой, на природе - и вот как это совместить?