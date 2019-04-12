В Тюмени введен режим контртеррористической операции

Вечером в пятницу, 12 апреля, в Тюмени ввели режим контртеррористической операции.

Как сообщает региональное управление ФСБ России, в одном из частных домов города находятся вооруженные приверженцы международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). По данным ведомства, боевики планировали атаку в людном месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/702936" frameborder="0"></iframe> В Тюмени началась контртеррористическая операция.

Уточняется, что контртеррористическая операция проводится на юго-западе города - в пределах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная. Жителей Тюмени просят с пониманием отнестись к введению режима контртеррористической операции. Руководит мероприятиями глава регионального управления ФСБ России, передает "Интерфакс". Силовики проводят задержание двоих подозреваемых.

По данным местных СМИ, в районе проведения операции отключили уличное освещение и электричество, жителей частных домой эвакуировали. Сообщается, что в одном из домов начался пожар, однако он был быстро ликвидирован. По словам очевидцев, в районе слышна стрельба. На улицах много спецтехники.

К 1 ночи по местному времени, местные жители стали сообщать, что в домах вновь появилось электричество. Вскоре появились сообщения о том, что террористы оказали сопротивление при задержании и были ликвидированы ответным огнем. Никто из мирного населения не пострадал.