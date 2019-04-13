Мирные жители не постарадали во время контртеррористической операции в Тюмени
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных террористов.
По информации осведомителей, бандиты были хорошо вооружены и являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), где им поручили совершить в Тюмени серию террористических актов.
результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, - отметили в НАК. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы городаФото: Оперативная съемка
- Руководителем Оперативного штаба в Тюменской области – начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории района города Тюмени, - сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Мирные жители не постарадали во время контртеррористической операции в ТюмениФото: Оперативная съемка
Улицу в частном секторе, где скрывались бандиты блокировали боевой техникой, а соседей незаметно эвакуировали. После этого бандитам предложили выбросить на улицу оружие, и выйти из дома с поднятыми руками.
В Тюмени началась контртеррористическая операция.
- В ответ они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, - отметили в НАК.
Боевики отказали сопротивление при задержании и были уничтоженыФото: Оперативная съемка
Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы города.
В комитете отметили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка допущено не было.
Первые кадры с места контртеррористической операции в Тюмени. Слышны автоматные очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU