Мирные жители не постарадали во время контртеррористической операции в Тюмени

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий Управлением ФСБ России по Тюменской области была получена информация о нахождении в одном из частных домов в Тюмени двух вооруженных террористов.

По информации осведомителей, бандиты были хорошо вооружены и являлись сторонниками международной террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), где им поручили совершить в Тюмени серию террористических актов.

результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, - отметили в НАК. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы городаФото: Оперативная съемка

- Руководителем Оперативного штаба в Тюменской области – начальником областного Управления ФСБ России было принято решение о проведении контртеррористической операции и введении соответствующего правового режима на территории района города Тюмени, - сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Мирные жители не постарадали во время контртеррористической операции в ТюмениФото: Оперативная съемка

Улицу в частном секторе, где скрывались бандиты блокировали боевой техникой, а соседей незаметно эвакуировали. После этого бандитам предложили выбросить на улицу оружие, и выйти из дома с поднятыми руками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/702936" frameborder="0"></iframe> В Тюмени началась контртеррористическая операция.

- В ответ они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы, - отметили в НАК.

Боевики отказали сопротивление при задержании и были уничтоженыФото: Оперативная съемка

Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы города.

В комитете отметили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка допущено не было.