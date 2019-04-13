Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это дьявол!»

Все поклонники Филиппа Киркорова знают, что король российской поп-сцены абсолютный трезвенник. Артист не пьёт и не любит тех, кто находится под воздействием «зеленого змия». В его коллективе железное правило - сухой закон.

Хотя Филипп, не скрывает, что в 90-е ему нравилась текила.

- Три раза я видела Киркорова пьяным. Это катастрофа. Это рушится все. Это что-то, — рассказала телевизионщикам Алла Пугачева. — Такое действо идет, крупномасшатбное. Выкидываются какие-то деньги, набиваются морды. Понимаете, это что-то страшное. Из этого положительного мальчугана вылезает какой-то дьявол.

Пугачева рассказала о том, почему артисту нельзя питьФото: Руслан РОЩУПКИН

Напомним: Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в 94 году. Этот брак обсуждали все, кому не лень, поскольку муж был на 18 лет младше жены. На все наветы сплетников Пугачева отвечала:

«Его успех-это мой успех, его полнота-это моя полнота, его худоба-это его худоба, его судьба-это моя судьба. Но таких глаз у меня никогда не было. Он покорил меня этими глазами. Я его так люблю. Я так счастлива, что Бог подарил мне такого удивительного человека. Да, сумасшедшего, вспыльчивого, но удивительно отходчивого, ранимого, доброго.

В 2005 году Пугачева и Киркоров объявили о своём разводеФото: Руслан РОЩУПКИН

Филипп, знай, я тебя так люблю, что никому не понять. А если они когда-нибудь поймут, они сами узнают, что такое любовь».

Однако в нулевые отношения пары стали рушиться. В 2001 году Филипп на фестивале «Славянский базар» познакомил Аллу с Максимом Галкиным. В 2005 году Пугачева и Киркоров объявили о своём разводе.

- Я, к сожалению, не смог принести себя в жертву семейной идиллии, быть внимательным супругом... Видимо, я сам виноват в этом разводе, - говорил в интервью «КП» Филипп Киркоров. - Это, собственно, и заставило пересмотреть наши с Аллой отношения, которые сейчас дружеские, родственные. Ближе человека, чем она, у меня в жизни нет. И не будет. Алла навсегда останется единственной женщиной, которую я любил, люблю и буду любить всегда. Больше мне сказать нечего. Потому что исповедоваться на страницах даже любимых газет не стану. Это настолько личное - словами не передашь. 12 лет жизни! Даже в мемуарах своих, если когда-нибудь соберусь их написать, не стану этого делать.

Потому что все будут ждать моей исповеди о том, как мне жилось с Аллой Борисовной, почему мы с ней больше не муж и жена и почему так все произошло. Собственно, ничего не поменялось. Муж и жена - это не только штамп в паспорте. Есть еще какие-то отношения свыше, и как раз эти отношения и ценнее всего - они остаются. Когда можно доверить человеку самое дорогое.