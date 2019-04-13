Четыре прорыва в мировой медицине для лечения рака простаты: что доступно пациентам в России

ВМЕСТО ИСКУССТВА УДАЛЕНИЯ — ИСКУССТВО СОХРАНЕНИЯ

12 апреля, в День космонавтики, произошло событие, которое, как говорят российские врачи-урологи, войдет в историю медицины. Впервые в нашей стране прошла конференция международного масштаба по лечению рака простаты, самого распространенного онкологического заболевания у мужчин. Форум под названием «Лечение рака простаты: перемены неизбежны» организовали Сеченовский университет совместно с Европейским обществом по урологическим технологиям (ESUT).

- Впервые мы провели такую конференцию с участием экспертов мирового уровня в области онколоурологии. Поэтому наша встреча сегодня становится частью большой истории, - рассказал «КП» один из ведущих российских хирургов-урологов, заместитель директора института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев. - Как организаторы, мы постарались выделить главное: любая самая совершенная технология в современном мире уже скоро становится прошлым. Происходят серьезные перемены. Хирургия перестает быть искусством удаления, она становится искусством сохранения. В этом смысле основные темы конференции - онкомаркеры, лучевые методы диагностики, лазерные и фокальные методы - ключ в будущее лечения рака простаты.

ФЬЮЖН-БИОПСИЯ И НАНОНОЖ

Исследователи и врачи поделились опытом проведения четырех топовых в мировой медицине операций. Речь идет о таких методах последнего поколения:

1) Фьюжн-биопсия простаты.

Это новейший диагностический метод. Он основан на сопоставлении заранее полученного магнитно-резонансного изображения с изображением трансректального УЗИ в реальном времени. Такой подход позволяет наиболее точно определить локализацию опухолевого узла. На конференции в Сеченовском университете этот метод был продемонстрирован впервые в России.

2) Фокальная криоабляция.

Это воздействие на опухоль с помощью сверхнизких температур. Проведение фьюжн-биопсии перед операцией позволяет уточнить локализацию ракового очага и провести фокальное лечение. Оно заключается в прицельном воздействии только на опухоль с сохранением здоровой ткани простаты и окружающих тканей. Эту методику представил на конференции ведущий специалист Европейского общества по урологическим технологиям по фокальному лечению Эрик Баррет из университета Париж-Декарт.

3) Фокальная необратимая электропорация.

Эту технологию называют также НаноНож. Пошаговое исполнение и тонкости новой методики – воздействие на ткань простаты электрическим полем, которое создается электродами, помещенными в ткань простаты вокруг ракового очага. Преимущество - отсутствие сильного теплового воздействия на окружающие ткани, что сводит к минимуму появление осложнений. В России этот метод применяется в Сеченовке, главный эксперт по нему, хирург-уролог Дмитрий Еникеев, выступил на конференции с докладом об опыте использования такой технологии.

4) Трехслойная реконструкция анастомоза при роботической операции для быстрого восстановления мочеиспускания.

Сейчас в мире это один из наиболее обсуждаемых вопросов роботической хирургии. Суть трехслойной реконструкции заключается в создании более прочного анастомоза (канала), что повышает скорость заживления. На форуме методику продемонстрировал профессор кафедры урологии Первого МГМУ им. Сеченова Евгений Шпоть.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что доступно пациентам в России?

- Сейчас Сеченовский университет ведет исследования фокальных технологий (то есть максимально прицельного воздействия на опухоль. - Авт.), - рассказывает заместитель директора института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев. - Из нашего опыта и международных исследований видно - такие технологии нового поколения уже прямо конкурируют с традиционной простатэктомией (удалением предстательной железы). Сегодня мы в университете применяем практически все малоинвазивные методики лечения рака простаты. По мере получения большего знания о новых методиках их доля в клинической практике будет расти.

Помимо медицинских плюсов в этом процессе существует социальный аспект. У пациента появляется возможность выбрать лучший для себя метод, что делает помощь более персонализированной, а выбор более комфортным.

Безусловно, мы должны находить правильный баланс и внедрять новое согласно принятым в мире процедурам. Но идти вперед необходимо.

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