Под Тулой перевернулся экскурсионный автобус: пятеро детей попали в больницу

В Тульской области перевернулся экскурсионный автобус с детьми, которые возвращались в родной Орел из Рязани.

"КП - Тула" писала о том, что авария произошла в воскресенье, 14 апреля, примерно в 21.20. На 131 километре трассы Р-132 на повороте на Волынцево автобус неожиданно съехал в кювет и упал на бок. В этот момент в салоне находились 39 детей в возрасте от 14 до 18 лет - все ученики лицея №40, а также два водителя и пять сопровождающих.

Дети оперативно размещены в одной из гостиниц ТулыФото: предоставлено очевидцем

К счастью, никто в аварии не погиб. Однако пятерых из них все же отправили в Тульскую детскую областную клиническую больницу на дополнительное обследование. Также одной женщине из числа сопровождающих понадобилась медицинская помощь, которая была оказана прямо на месте.

"После каждой остановки нам напоминали о том, что нужно пристегнуться. Наверное, это и спасло нам жизни", - прокомментировала порталу "Первый Тульский" случившееся мама одного из школьников Марина Черницова.

Она рассказала, что после аварии водители первыми выбрались из салона, открыли аварийные люки и помогли всем выбраться.

Автобус направлялся в Орел из РязаниФото: предоставлено очевидцем

В настоящий момент дети находятся в пятизвездочном отеле "СК Роял" по распоряжению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он лично сопроводил ребят к отелю и поручил приготовить для всех пассажиров автобуса номера и горячее питание.

Глава региона также связался со своим орловским коллегой Андреем Клычковым. В ходе беседы было решено доставить детей в Орел в понедельник, после того как погодные условия улучшаться. К слову, именно снегопад считается вероятной причиной ДТП, передает "Интерфакс".