Ученые: краситель из зубной пасты, сыров, сухих завтраков и мороженого может вызывать рак и диабет

Ученые из французского Национального агроинститута исследовали воздействие диоксида титана на наш организм. Этот краситель, также известный как E171, входит в состав пищевых продуктов – сыров, конфет, сухих завтраков, мороженного, а также зубных паст и косметики. Добавка старая, была открыта еще в середине прошлого столетия и широко используется на производстве. Поэтому тем тревожнее полученные результаты.

Разносится по всему организму

В опытах крысам давали 10 мг диоксида титана на 1 кг массы тела. Эта доза приблизительно равна той, которую человек получает с продуктами. Диоксид титана всасывался в кишечнике и попадал в кровоток, после чего обнаруживался в других органах, например, печени.

Наночастицы Е171 находили в тонкой и толстой кишке, а также ядрах иммунных клеток – Пейеровых бляшках. Ученые наблюдали нарушение иммунного ответа: организм принимался вырабатывать огромные количества веществ, вызывающих воспаление слизистой кишечника. Аналогичные нарушения наблюдались и в селезенке. Постоянное воздействие диоксида титана (в течение 100 дней) вызывало предраковые поражения слизистой оболочки кишечника у 40 % животных! В контрольной группе крыс, которым не давали Е171, аномалий обнаружено не было.

Не от сладкой жизни диабет

Ученые Техасского университета изучали связь между диоксидом титана и сахарным диабетом. Для исследования пригласили 11 добровольцев. Восемь из них больны сахарным диабетом II типа, три - не имеют этого диагноза.

Все участники сдавали на опыты образцы ткани поджелудочной железы. И у 8 человек в поджелудочной были обнаружены частицы диоксида титана, а у 3 - нет. Естествено, в первом случае это были больные диабетом, во втором - здоровые граждане. Таким образом, исследователи предположили, что диоксин титана может являться причиной возникновения диабета.

Но для того, чтобы убедиться, что это не является банальным совпадением, ученые планируют провести более масштабные исследования.

Пока же один из самых авторитетных и строгих регуляторов в мире - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - все-таки считает диоксид титана безопасной добавкой для придания товарам определенной окраски. Однако, его количество по стандартам организации не должно превышать 1%.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Почетный президент Стоматологической Ассоциации России Владимир Викторович Садовский:

- Негативное воздействие титана на человека - это пока лишь гипотеза. Ведь до сих пор мы видели от него только пользу. Для доказательства токсичности или канцерогенности того или иного вещества требуется проведение крупных исследований. Наблюдать нужно десятилетиями. Сравнивать с результатами контрольной группы. И только на основе результатов этих масштабных исследований можно сделать далеко идущие выводы.