Юнна Мориц: Россия не съедобна целиком... И ты, Поэтка, вкусной быть не смей!

- Юнна Петровна!

Когда идёт Россия на уступки,

Ей череп разбивают молотком -

На деньги стран, желающих разрубки

России, не съедобной целиком...

Это стихотворение еще с пятницы не дает мне покоя, когда я его прочитал.

Юнна Мориц читает свои пронзительные стихи: «Россия не съедобна целиком... И ты, Поэтка, вкусной быть не смей!» 00:00 00:00

- Саша, оно было опубликовано в моей книге «По закону - привет почтальону», которая вышла еще в 2005 году, а стихи эти написаны и того раньше.

Эта проблема существует не с позавчерашнего дня, а - с того момента, когда совершился у нас такой "замечательный" демократический переворот, когда, - как только Россия исполнила все пожелания западных стран и бросилась к ним в объятья, мечтая вступить хоть в НАТО, хоть в Евросоюз... Запад объявил себя победителем России в холодной войне, Россию – побежденной страной, проигравшей все, включая Победу над фашизмом - в тех культурных странах, откуда этот фашизм к нам пришел.

И эти культурные страны заявили всерьез, что Россию надо раздробить, разоружить и объявить все природные богатства России достоянием победившего Запада.

И эта тема существует с тех времен, уже лет двадцать.

- Я летал на годовщину освобождения Освенцима от фашизма. И я видел, как там Порошенко был среди почетных гостей, а мы только с Сергеем Ивановым (главой президентской Администрации). У меня даже аккредитации не было. И меня в этом сарае гигантском, где были сотни журналистов, поляки догоняли, а наши говорили: хорошо бы тебя арестовали, мы бы написали – Гамова арестовали в Освенциме.

- Ты был в Освенциме?

- Я был там, да , - и почувствовал вот эти отголоски 90-х, это ужасно. А почему вы сейчас это своё стихотворение - такое жесткое - еще раз нам напомнили? Чтобы мы не забывали о том времени?

- Я его сама в соцсети не ставила. Значит, это промелькнуло в каком-нибудь "мгновенике" (так Юнна Мориц называет публицистические заметки на своем официальном сайте.- А.Г.)

У меня было два "мгновеника" на эту тему, один назывался «Культура русофобского фашизма», а другой – «Подоконник русского мира». И я вставляла это стихотворение каждый раз, когда речь шла о том, что "Россия – агрессор и оккупант". Как только Россия пытается защитить нас, страну, свои интересы, - нас немедленно объявляют "агрессорами и оккупантами".

А когда наступают на Россию... Это же - классический, хрестоматийный - случай, когда Грузия напала на Цхинвал, убили российских миротворцев, стали громить Цхинвал, погибали люди, стреляли по автомобилям с людьми, никакой нашей армии не было (российские подразделения были введены позже - "для принуждения Грузии к миру".- А.Г.), и нас объявили "агрессорами, напавшими на Грузию". И весь мир трещал о том, что Россия напала на Грузию.

И, когда девочка из Цхинвала на западном телевидении сказала, что все это неправда, маленькая девочка сказала: я там была, это все неправда, - немедленно выключили передачу.

- И все же, это стихотворение - напоминание нам о 90-х.

- Нет, это стихотворение про сегодня. Это стихотворение про наше всегда.

Ведь Америка объявила себя хозяином Земли, Луны, всех небесных тел.

А когда Крым не захотел сгорать, как сгорали люди в Одессе, не захотел, чтобы его расстреливали, как Олеся Бузину, а решил вернуться в Россию, - это называют агрессией, оккупацией, и немедленно следуют санкции.

Этим санкциям не будет конца никогда. И, когда Россию призывают быть привлекательной страной, - это подлог, это подлянка. Потому что - чем, собственно, Запад привлек страны Запада же, которые дружно сыплют на нас санкции? Самым привлекательным и для них оказалась ненависть к России - как государственная политика и русофобщина -.в обязательном порядке.

- Итак - читаем и слушаем (на kp.ru) стихи Юнны Мориц - специально для посетителей нашего сайта и слушателей Радио "Комсомольская правда" читает сама поэтесса...

* * *

Когда идёт Россия на уступки,

Ей череп разбивают молотком -

На деньги стран, желающих разрубки

России, не съедобной целиком.

Смолоть зерно судьбы и стать мукою,

Утратить путь божественный зерна?!.

Тогда весь мир оставит нас в покое

И вся правозащитная шпана.

Не дай смолоть им нашу силу воли

И сделать корм из наших отрубей,

Не дай, судьба, очнуться нам в помоле!..

И ты, Поэтка, вкусной быть не смей.

- Вы не жалеете, что это ваше стихотворение не утратило своей актуальности?

- Это стихотворение про послезавтра. Это стихотворение навсегдательское.

- Мы всегда должны помнить, что мы пережили в 90-е годы, и не должны повторять этого. У нас другой президент, другой характер сейчас у России. И вы сами это подчеркиваете. Даже в наших «Бессмертных полках» это звучит. Мы не сдадимся. «И ты, Поэтка, вкусной быть не смей».

- Россия не должна быть съедобной. И поэт России не должен быть вкусным, чтобы его сожрали. А сейчас ведь готовится новый закон о культуре. Это будут те еще фауна и флора.

- Вы и не вкусная, и читатель у вас невкусный, и страна у нас невкусная, мы не дадим Западу бить молотком нам по башке.

- Нельзя дать себя сожрать. Нельзя дать себя измолоть в ступке за уступки. Пестик в ступке размолоть за уступки в порошок.

- Это вселяет оптимизм – все ваши острые стихи.

- Все, что я пишу, это очень оптимистичные поступки с моей стороны. Не дать себя сожрать, не дать сожрать страну, не дать сожрать нашу культуру, не дать сожрать нашу историю.