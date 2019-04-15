2019-04-15T13:25:40+03:00
Политика

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент поблагодарил певицу за песни и помощь талантам
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России поздравил Аллу Пугачеву с 70-летиемПрезидент России поздравил Аллу Пугачеву с 70-летиемФото: Султан ДОСАЛИЕВ
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Юбилей Примадонны не остался незамеченным на самом верху - президент России поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием. Причем Владимир Путин в своей телеграмме не стал выбирать - в каком качестве он видит легенду отечественной сцены, а просто перечислил все ее ипостаси: "Алле Пугачёвой, эстрадной певице, композитору, эстрадному режиссёру, продюсеру, актрисе, телеведущей, народной артистке СССР".

- С удовольствием присоединяюсь к многочисленным поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес, - поздравил Путин. - От души желаю здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения вам и вашей творческой семье. Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли вас на вершину эстрадного олимпа, снискали поистине всенародную славу.

Отдельно глава государства отметил "значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одарённых исполнителей", которым Пугачева открыла дорогу на большую сцену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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