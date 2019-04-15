Андрей Леонов — о работе в «Зорге»: «Мне приходилось долго объяснять китайцам, такое молоко в чай»

Блеснувший в конце нулевых в «Папиных дочках» Андрей Евгеньевич Леонов в настоящий момент все больше колесит по стране с театральными гастролями. «КП» чудом удалось застать актера по приезду из Егорьевска, чтобы поговорить о проекте «Зорге», в котором Леонову досталась роль помощника советского разведчика — немца Клаузена.

Трейлер биографической драмы Зорге .

- В кино за последние три года у вас вышло всего три проекта. А в 2015 году — аж девять. Бережете себя или сценарии не устраивают? Как вы оказались в «Зорге»?

- Нельзя сказать, что я избирательно отношусь к ролям. Сейчас такое время — все голодают. Воротить нос не приходится. Да и профессия у нас такая: один раз отказался, другой — потом могут и не пригласить. В «Зорге» я, как и все, начинал с проб, где и познакомился с режиссером проекта Сергеем Гинзбургом (сыграл роль антагониста Зорге — офицера СС Пауля Шлезингера, прототипом которого был «Варшавский мясник» Йозеф Мезингер, создавший еврейское гетто в Варшаве — Авт.). Конечно, я обрадовался, что у меня получилось попасть в проект.

- Немецкий коммунист Макс Клаузен, сотрудничавший с ГРУ Генштаба РККА, был весьма известной личностью. Вы изучали биографию своего персонажа перед съемкой.

- После утверждения на пробах я получил сценарий. Начал вчитываться. Что-то почерпнул из него, что-то из исторической литературы и интернета. Детали и нюансы всегда весьма важны. К тому же не забывайте, что у нас — меня и сверстников — на лбу печать: «Сделано в СССР». Поэтому мы выросли на литературе и фильмах о войне. О Зорге я знал очень давно. Это у меня, что называется, в крови. Так что я дополнял общую картину, которая была в голове, деталями. Разумеется, с режиссером нашли общий язык, чтобы обсудить роль и развитие образа. На площадке решали, как и в какую сторону двигаемся.

- Почему он взялся помогать нам победить фашистов? Ведь родился он в Германии, служил в Нойштрелице, потом ставил радиомачты по городам родной страны. Ничего не предвещало перековки.

- Дело в том, что это не феномен. Таких, как он, было немало. До прихода фашистов к власти было много тех, кто был против — среди военных и журналистов. Были же покушения на Гитлера? Вспомним «Красную капеллу» и другие разрозненные группы. Антифашистское движение в Германии было весьма сильным. Это была часть борьбы, в которой самоотверженно принимал участие и Клаузен.

- Вы говорите, что выросли на советской киноклассике. Похожие образы мелькали в голове, когда снимались? Профессор Плейшнер, пастор Шлаг...

- Разве что на подсознательном уровне. Прямых аналогов не было. С детства я был напичкан фильмами и книгами про разведчиков, так что «когда б вы знали из какого сора» только не возникают образы у актеров. Все это пропускаешь через себя и выдаешь нечто особенное, непохожее.

Популярный актер вдруг появился в историческом сериале в образе немецкого связистаФото: Первый канал

- Многие зрители остались недовольны тем, что «второго Штирлица» не увидели. Наш разведчик в «Зорге», мол, и пьет, и с женщинами не обходителен, зато вот японцы — все насквозь самураи и джентльмены, образчики благородства. Не заметили такого перекоса?

- Если так, то это очень хорошие отзывы. Актерская удача, когда герой получился разноплановым и многослойным. Этому еще в институте учат. Откройте и почитайте документы по Зорге. Он был, скажем так, неординарной личностью. И вел богемный образ жизни. Поэтому и информация к нему собиралась из различных источников. А что касается Штирлица, то времена таких героев — прилизанных благородных аккуратистов — прошли. Не думаю, что все разведчики такие. Разные люди были. Да и правду про Зорге мы, признаться, еще пригладили.

- Самобытный мир Японии, в котором работал Зорге, снимали в Китае. Как вам Поднебесная?

- Китай поразил меня. Конечно! Впечатления на всю жизнь. Мы жили под Шанхаем — в ста километрах от него, у побережья Южно-Китайского моря. Огромные открытые павильоны, настоящий китайский «Мосфильм». И даже не один киногородок, а несколько — студии, трамваи, улицы, стилизация под восточные города, Японию в том числе. Многое посмотреть не удалось — приезжал и улетал — но в Шанхае успел погулять на экскурсиях. Китайские товарищи — милые, хорошие и профессиональные. Но на бытовом уровне проблемы возникали. Например, минут двадцать я мог объяснять, что хочу молоко в кофе, а не что-то другое. Понимание наступало, но не сразу.

«КП» чудом удалось застать актера по приезду с гастролей, чтобы поговорить о проекте «Зорге»Фото: Первый канал

- Общий язык удалось найти к китайскими и японскими коллегами.

- Да! Хотя совместных сцен было немного. Одна — пробежка, на которой самоотверженно работала китайская массовка. Другая — погоня, во время которой один из каскадеров так старался, что даже разбил себе голову. Больше всего съемочных дней отработал с японцами. Не могу не сказать про Джунсуки Киносита, сыгравшего телохранителя Зорге. Джунсуке Сан! Обязательно поставьте черточку «-сан», эта приставка означает «уважаемый». Мы подружились. Он окончил ВГИК, живет недалеко от меня, даже на улице иногда встречаемся. С ним наладили хороший контакт.

- Такие герои, как Зорге, нужны сейчас в кино? Или обойдемся Хеллбоем.

- Если спросить сейчас школьников, не уверен, что они знают про Зорге. А в свое время я даже предлагал депутатам подумать о введении в школе программы по просмотру советской киноклассики — как внеклассное чтение. Как раз для этого. Чтобы дети знали своих героев. Иначе мы потеряем этот пласт. А ведь это важно — говорить с молодыми людьми на одном языке. Преемственность поколений и правильный взгляд на историю крайне важны. Такие люди, как Зорге — настоящие, а не кухонные, которых сейчас развелось много. Я имею в виду, когда интимная жизнь вываливается на экран в подробностях. Люди, которые становятся в центре внимание ток-шоу и соответствующих передач, стали героями. Увы. Но это сиюминутно, их забудут. А реальных самоотверженных бескорыстных героев забывать нельзя.

- В вашей семья была традиция, связанная с 9 мая?

- Разумеется. Вот только что пришел от воевавшего на Великой Отечественной родственника, он передал мне свои мемуары. Папа с дядей не воевали — были еще маленькими, но работали на военном заводе, делали автоматы ППШ. Так что многое в нашей семье с этим связано. 9 мая был и грустным, и победным праздником для нас. Всегда отмечали и отмечаем. Папы нет, но в тесном кругу продолжаем отмечать этот особенный день.

- На парады ходили с отцом?

- Кажется, это был Первомай. Шла демонстрация, мы пришли на Красную площадь и там была военная техника, танки. Плохо помню, я был совсем маленьким, а отец общался с офицерами. Смутные воспоминания. Вот салют смотрели — это была традиция! Своих детей вожу смотреть его 9 мая до сих пор.

«Зорге» (финальные серии), Первый, вторник-четверг, 21.30