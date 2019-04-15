2019-04-15T15:19:21+03:00
Умные вещи

Стала известна дата презентации OnePlus 7

Новых смартфонов ожидается сразу два, и они будут “за пределами скорости”
Максим ВОЛОДИН
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В 2019 году должен выйти OnePlus 7В 2019 году должен выйти OnePlus 7
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Презентация новых флагманов OnePlus обычно сопровождается ажиотажем. Смартфоны зарекомендовали себя как действительно передовые устройства. В 2019 году должен выйти OnePlus 7. По данным блогера Ишана Агарвала (он не раз публиковал инсайдерскую информацию, которая впоследствии подтверждалась), презентация состоится 14 мая.

По данным Агарвала, устройств будет два: базовая модель OnePlus 7 и более продвинутая OnePlus 7 Pro. Это в общемировом тренде - большинство производителей сегодня разрабатывают сразу два флагманских смартфона, сегментируя аудиторию на тех, кто хочет, чтобы было всё по-максимуму, и тех, кому нужен небольшой, мощный и современный аппарат с относительно небольшим экраном.

По данным блогера Ишана Агарвала презентация состоится 14 мая

По данным блогера Ишана Агарвала презентация состоится 14 мая

Согласно скриншоту, который опубликовал Ишан Агарвал, слоган новых OnePlus - “Go Beyond Speed”, что можно перевести как “Выйти за пределы скорости”. Какими характеристиками могут обладать OnePlus 7:

- процессор Qualcomm Snapdragon 855 и 8 Гб оперативной памяти;

- 256 Гб внутренней памяти;

- основная камера - тройная (48, 16 и 8 Мп);

- дисплей 6,67 дюйма, Super Optic.

Судя по ранее опубликованному фото, почти безрамочный аппарат будет лишен каких-либо “бровей” и отверстий. То есть камеры и, возможно, сканер отпечатка пальца, будут спрятаны под экраном.

СПРАВКА “КП”

OnePlus - подразделение китайского производителя электроники BBK Electronics. На рынке присутствует с 2013 года. За это время выпущено 10 смартфонов. Устройства OnePlus отличаются быстродействием и сбалансированностью. По многим показателям часто превосходят именитых конкурентов от Samsung и Apple.

ИСТОЧНИК KP.RU

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