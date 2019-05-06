Задача информационных технологий в медицине - это улучшение качества оказания медицинской помощи и сокращение врачебных ошибок

Заглянуть в завтрашний день медицины можно было на 15-м Международном форуме MedSoft-2019, он проходил недавно в Москве в Экспоцентре. Одним из пионеров внедрения передовых медицинских технологий в России по праву считается АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). О том, как современные цифровые решения меняют облик одной из самых консервативных профессий, в ходе мастер-класса рассказал сам основатель и руководитель одной из крупнейших частных медицинских организаций Москвы академик РАН Григорий Ройтберг.

- Я вам честно скажу, что в России нет клиники, лучше «упакованной» с точки зрения информационных технологий, чем наша, - заверил Григорий Ефимович. - Для чего мы это сделали? Чтобы у пациентов появилось доверие к врачу и клинике, это очень важно! И первое, что мы сделали, когда запустили мобильное приложение и личный кабинет - открыли пациентам прямой доступ к истории болезни. Я знаю, и сегодня многие врачи на это смотрят неодобрительно, они считают, что больной не должен видеть внутренней кухни. А у меня довод был один: когда вы свой автомобиль отдаете в сервис, вы же хотите знать, какие запчасти будут менять? Насколько это обоснованно, может, делают что-то лишнее? И какая гарантия, что машина снова будет ездить хорошо? А тут вы отдаете в «сервис» печень или сердце и должны доверять человеку только на том основании, что он ходит в белом халате. Мне всегда это казалось странным. Поэтому мы даем код доступа больному или, при необходимости, родственнику. И он может идти куда угодно к любому доктору, показать ему в удаленном доступе свою историю болезни и посоветоваться - а правильно ли его лечат? Или проконтролировать самому.

- Но откуда пациенту знать: верная ли выбрана тактика лечения?

- Существуют протоколы лечения, которые при некоторых заболеваниях прописаны очень четко. У нас в систему заведены русский, американский и немецкие протоколы. И больной может зайти в приложение и проверить: а лечат ли меня в соответствии со стандартом? А не пропущены ли какие-то важные исследования или процедуры? Но с другой стороны эти системы поддержки принятия клинических решений крайне необходимы и самому врачу. Я вам скажу по секрету, что врачи тоже люди и им тоже свойственно ошибаться. Так вот задача IT в медицине это сокращение врачебных ошибок (помимо улучшение качества оказания медицинской помощи, естественно). Например, в США удалось сократить количество фатальных ошибок в 3 раза (!) за счет внедрения систем поддержки принятия решений. Из 98 тысяч людей, которые умирали из-за врачебных ошибок, половина умирала из-за неправильно назначенных лекарственных препаратов.

- В каком смысле?

- Представьте ситуацию: некая дама сходила к терапевту, он направил ее к урологу, затем она зашли к гинекологу и посетила невропатолога. Каждый назначил по 2 препарата, в итоге у нее в сумочке 8 лекарств, которые часто друг друга взаимно исключают. Ни один врач такую перекрестную проверку провести не в состоянии. А система поддержки лекарственных назначений меньше чем за секунду выдаст заключение: сочетаются эти препараты или нет.

- Горячие головы убеждены, что в будущем искусственный интеллект вытеснит живого доктора из рабочего кабинета...

- Я так не думаю. По крайней мере на этом этапе сложные технологии выступают только в роли помощников врачей. Мы начали использовать искусственный интеллект, в некоторых случаях это дает очень хороший эффект. Допустим, зачем сажать человека описывать рентгеновский снимок, если ему на это надо минут 20, а искусственный интеллект делает это за 3 секунды с точностью попадания 85-90 процентов? Это лучше, чем средний доктор! Я думаю, к 2020 году у нас в клинике диагностикой в значительной мере будет заниматься не человек, а компьютер. Наша задача избавить врача от рутинной работы, с тем, чтобы он больше сил и времени смог потратить на то, что машина делать не может.

- Вытесняя из медицины человеческий фактор новые технологии снижают вероятность ошибки. Это понятно. Но ведь известен терапевтический эффект, который возникает от элементарного человеческого контакта, когда больной просто приходит к внушающему уважение врачу, который его внимательно выслушал и расспросил...

- Да, больные должны быть уверены, что им помогут через врача и медсестру. Повторюсь, мы их пока не заменяем. Технологии и люди должны дополнять друг-друга. Допустим, мы организовали видеомониторинг палат стационаре, это очень интересная вещь. Простой пример: у нас лежит пожилой человек или ребенок и родственники переживают и хотят наблюдать, что с ним происходит. Они по защищенному интернет-каналу подключаются и смотрят. А потом говорят: так приятно, что медсестра дважды ночью заходила к моей маме. Или система предотвращения падений, когда в коврик у кровати пациента монтируется датчик, который сигнализирует, что пожилой человек встал. И медсестра в течение нескольких секунд должна зайти в палату и посмотреть все ли в порядке. Умное «железо» и электроника не должны вытеснять из медицины тепло человеческого отношения и участия. Я в этом совершенно убежден.