2019-04-15T15:54:12+03:00
Спорт

Тайгер Вудс вернулся: американский гольфист вновь выиграл турнир Большого шлема

Всего в карьере Тигренка уже 15 титулов
Сергей КИРИЛЛОВ
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Вудс несколько лет назад чуть не завершил карьеруВудс несколько лет назад чуть не завершил карьеруФото: REUTERS
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Болельщики Тайгера Вудса в восторге. Знаменитый американский игрок в гольф вновь выиграл турнир «Мастерс» в Огасте. А всего в карьере Тигренка уже 15 титулов турниров Большого шлема. Больше только у легендарного американца Джека Никлауса (18).

Но в этой победе не было бы ничего удивительного, если бы не тот срыв, после которого Вудс несколько лет назад чуть не завершил карьеру. Сначала случился громкий скандал в семье, когда его жена Элен Нордегрен, родившая ему двух детей, узнала о любовных похождениях мужа. «Достижения» на интимном фронте самого богатого спортсмена мира, мягко говоря, шокировали. По самым приблизительным подсчетам у Тайгера набралось несколько десятков герлфренд, но чаще всего встречалась цифра в 120 любовниц.

Тайгер повинился перед друзьями и общественностью, попытавшись сохранить семью. Но ничего не получилось. В результате бракоразводного процесса, который длился более 5 лет, Элен отсудила у бывшего мужа 100 миллионов долларов (хотя хотела 750). Сам же Вудс, прошедший в клинике курс лечения от сексоголизма, говорил: «Я пережила сущий ад. Потеряла сон, похудел, у меня начали выпадать волосы. Предательство - недостаточно сильное слово, чтобы описать случившееся».

От Тайгера стали отворачиваться спонсоры, а сам он подсел на всякие антидепрессанты и снотворное. Однажды полицейские обнаружили его в потрепанной машине на обочине, он был не в себе. Но, не найдя у него в крови алкоголя и наркотиков, Вудса отпустили.

Несколько лет гольфист практически не играл в турнирах, продолжал лечиться у психиатра, перенес четыре операции на спине... Многие уже не верили, что он вернется. И все же Тайгер смог одержать эту самую важную в своей жизни победу, которую уже назвали чудесной реинкарнацией. Победу прежде всего над собой, над своими демонами...

43-летний спортсмен после чемпионского удара был счастлив и долго обнимал своих детей, маму, друзей, которые не бросили его в трудные времена. А ему уже отовсюду летели телеграммы от множества известных людей. Поздравил его в своем Твиттере и президент США Дональд Трамп, назвав Тайгера Вудса Великим чемпионом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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