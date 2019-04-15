2019-04-15T18:39:10+03:00
Звезды

6-летний сын Плющенко выиграл соревнования с запрещённой программой под песни Джексона

В Москве состоялся третий открытый фестиваль «Кубок Евгения Плющенко»
Алина ЧЕРНОВА
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Александр Плющенко одержал победу в третьем юношеском разряде.Александр Плющенко одержал победу в третьем юношеском разряде.
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Александр Плющенко вопреки запретам (в Азии и Европе малыша попросили больше не кататься под песни Джексона) выступил на соревнованиях под программу «Посвящение Майклу Джексону».

И одержал в итоге победу.

Напомним: после премьеры картины «Покидая Неверленд», где Джексона снова обвинили в педофилии, снабдив фильм интервью с якобы его «жертвами», клипы и песни певца сняли с ротации многие европейские музыкальные каналы и радиостанции.

В соревнованиях «Кубок Евгения Плющенко» приняли участие более 150 фигуристов 2-го и 3-го юношеских разрядов, среди которых также выступили: Мария Михайлова (младшая дочь певца Стаса Михайлова), Арина Ротенберг, Серафима Молчанова, а также сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской 6-летний Александр Плющенко.

Саша Плющенко выступил с программой «Посвящение Майклу Джексону».

Саша Плющенко выступил с программой «Посвящение Майклу Джексону».

Александр Плющенко одержал победу в третьем юношеском разряде, став самым юным участником среди мальчиков в своей группе, с результатом 21.72 балла.

Так же, как и Александр, самой юной спортсменкой в своей группе стала Арина Ротенберг — дочка президента КХЛ Романа Ротенберга. Она победила среди девочек 2013 года рождения.

— Наш маленький чемпион Санечка был снова самым юным участником соревнований по 3-му юношескому разряду, - рассказала журналистам мама Александра Плющенко продюсер Яна Рудковская. - Выступив с нашумевшей программой «Посвящение Майклу Джексону», Саша одержал победу у фигуристов 2010, 2011 и 2012 годов рождения с большим отрывом! Он и Арина Ротенберг тренируются в академии «Ангелы Плющенко» уже 2 года и показывают высокие результаты. Кстати, 15 из 36 медалей на соревнованиях были завоеваны спортсменами академии «Ангелы Плющенко» из Москвы и Санкт-Петербурга.

- Мы также поздравляем Евгения с тем, что мэр города выделил земельный участок под строительство нового филиала его академии, - поделилась Яна Рудковская.

6-летний сын Плющенко выиграл соревнования с запрещённой программой под песни Джексона.

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Несмотря на запреты европейцев, сын Плющенко будет выступать под песни Джексона

Как уже писала «КП», младшему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься на соревнованиях под песни Майкла Джексона в Европе и Азии. Об этом сообщила в своём Инстаграме мать мальчика продюсер Яна Рудковская (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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