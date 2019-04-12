Несмотря на запреты европейцев, сын Плющенко будет выступать под песни Джексона

Как уже писала «КП», младшему сыну олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься на соревнованиях под песни Майкла Джексона в Европе и Азии. Об этом сообщила в своём Инстаграме мать мальчика продюсер Яна Рудковская.

Напомним: после показа фильма «Покидая Неверленд», где Джексона в очередной раз обвинили в педофилии, ролики и хиты певца убрали из эфиров многие европейские музыкальные каналы и радиостанции.

Однако на семейном совете в доме фигуриста Евгения Плющенко было решено, что несмотря на запреты, 6-летний сын спортсмена все равно выступит с номером под музыку Джексона на ближайших соревнованиях.

- Сашенька будет кататься на соревнованиях «Кубок Евгения Плющенко», которые пройдут в ЛК «Южный Лед» 14 апреля, - сообщили «КП» организаторы турнира.

- Плющенко-младший выступит с нерекомендованной на территории Азии в связи с бурным общественным резонансом программой под песни Майкла Джексона.

gnomgnomych 6-летний фигурист уже готовится к соревнованиям

«Кубок Евгения Плющенко» пройдёт в Москве в третий раз.

В соревнованиях будут выступать фигуристы 2-го и 3-го юношеских разрядов.

Среди участников заявлены: Мария Михайлова (дочка певца Стаса Михайлова) Арина Ротенберг (дочка бизнесмена Романа Ротенберга) и, конечно же, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской - Александр Плющенко.

- Впервые мы будем разыгрывать призовой фонд – 250 000 рублей, - сообщила Яна Рудковская.

По словам Яны, отдельными денежными призами будет отмечен тренерский состав лучших спортсменов.

Торжественное награждение проведет сам Евгений Плющенко в паре с Аделиной Сотниковой.

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6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии. Напомним: после премьеры картины «Покидая Неверленд», где музыканта снова обвинили в педофилии, снабдив фильм интервью с якобы его «жертвами», клипы и песни артиста сняли с ротации многие европейские музыкальные каналы и радиостанции (подробности).