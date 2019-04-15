Как зрители приняли восьмой сезон "Игры престолов"
Многие фанаты не ложились спать или ставили свои будильники на 4.00 - именно в это время 1 серия 8 сезона сериала "Игра престолов" должна была появиться в России.
Уже к началу рабочего дня соцсети пестрили спойлерами, разборами, картинками, гифками, цитатами. Кто-то жаловался, что невозможно открыть хоть какую-то страничку, чтобы не узнать, как развивались события в первом эпизоде. Другие, наоборот, злорадствовали - они-то уже все посмотрели.
Так или иначе, выход нового сезона фэнтези-саги стал событием. И нет человека, который бы сегодня не узнал о нем.
Мы решили посмотреть, как же поклонники отреагировали на новый сезон.
Некоторые не скрывали эмоций.
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Другим стало страшно!
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В твиттере очень переживали за Джейме, который встретился с Браном Старком.
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А вот встреча Арьи и Джона Сноу вызвала совсем иные эмоции:
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Просто сфотографироваться на фоне нового эпизода - уже успех!
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Парочка Сноу и Дейенерис, конечно, хорошо, но красивые драконы - это что-то!
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Следующая серия восьмого сезона выйдет в эфир в понедельник, 22 апреля. Всего в финальном сезоне шесть серий.
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Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Все это усложняет производство сериала, так как нет книжного оригинала, нет готовых диалогов, нет определенности, куда будет двигаться сюжет (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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