2019-04-15T20:45:25+03:00
Туризм

Места у окна в самолете втрое популярнее, чем у прохода

За красивый вид путешественники готовы даже доплачивать. Но есть и те, кто по доброй воле выбирает кресло в серединке
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Места у иллюминаторов предпочитают 70% авиапассажиров.Места у иллюминаторов предпочитают 70% авиапассажиров.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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У окна или у прохода? Курица или рыба? Чай или кофе? Полет в самолете - сплошные дилеммы! Но мы сейчас только про первую из них. Эксперты поисковика Aviаsales не поленились опросить 50 тысяч пассажиров, чтобы узнать, какие места в авиалайнерах популярнее всего.

Результат предсказуем: у окна! Места у иллюминатора предпочитают 70% путешественников. А вот мотивация может быть разной. Кому-то там удобнее спать, так как есть возможность прислониться к стенке. Не надо выпускать соседей и можно вообще с ними не контактировать. Но главное все же - это красивые виды с высоты, которыми можно не только любоваться, но и сделать впечатляющие фотографии.

Четверть опрошенных согласны даже доплачивать за кресло у окошка (впрочем, многие авиакомпании и так уже берут деньги за выбор мест в салоне).

20% пассажиров выбирают места у прохода. В чем плюсы? Проще вытянуть ноги и можно в любое время встать, чтобы размяться, пройтись по салону или сходить в туалет (и никого при этом не беспокоить).

10% туристов готовы без проблем летать на местах в середине ряда (хотя большинство считает их самыми неудобными). В основном ради того, чтобы сидеть рядом со своим спутников. А еще считается, что на средних сиденьях меньше укачивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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