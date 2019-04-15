В Париже в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на экстренные службы французской столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

Сведений о жертвах в настоящий момент нет. По предварительным данным, пожар вспыхнул на верхних этажах здания. Причиной возгорания могут быть связаны с ведущимися там ремонтными работами, отмечают СМИ.

В настоящий момент спасательные службы Парижа проводят операцию по тушению огня. Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter заявила, что район вокруг забора был оцеплен.

Очевидцы случившегося делятся в соцсетях видео и снимками пожара. На кадрах виден густой дым, накрывший шпили одной из самых известных достопримечательностей Парижа.