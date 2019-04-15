2019-04-15T20:31:11+03:00
Происшествия

В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар

Данных о жертвах возгорания пока нет [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Фотография очевидцев пожара, появившаяся в соцсетях.Фотография очевидцев пожара, появившаяся в соцсетях.
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В Париже в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на экстренные службы французской столицы.

Собор Парижской Богоматери в огне.

Сведений о жертвах в настоящий момент нет. По предварительным данным, пожар вспыхнул на верхних этажах здания. Причиной возгорания могут быть связаны с ведущимися там ремонтными работами, отмечают СМИ.

В настоящий момент спасательные службы Парижа проводят операцию по тушению огня. Мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter заявила, что район вокруг забора был оцеплен.

Очевидцы случившегося делятся в соцсетях видео и снимками пожара. На кадрах виден густой дым, накрывший шпили одной из самых известных достопримечательностей Парижа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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