«Родился в неправильном теле»

МНИМАЯ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТЬ

Вывеска на четырехэтажном здании на севере Лондона гласит - Tavistock Centre. Светлый просторный холл, приветливо улыбающиеся девушки на ресепшен. Возраст этого научно-лечебного учреждения 99 лет! Здесь трудятся десятки медицинских специалистов, прежде всего терапевты и эндокринологи, а около двух тысяч студентов проходят ежегодную практику.

Но на днях рухнули все представления о респектабельном и солидном медицинском центре. Стало известно, что тут в специальном отделении проводятся страшные эксперименты над детьми. Им меняют пол. Он, мол, неправильный или непонятный. Многие маленькие пациенты находятся в ужасном состоянии. Во-первых, из-за постоянного прессинга в семье. Кроме того, они месяцами, иногда даже годами ждут, пока их направят к специалисту, а затем начнут лечение. Когда дети наконец попадают сюда, им прописывают очень серьезные гормональные препараты, чтобы остановить половое созревание. А потом переводят на еще более тяжелые лекарства. В результате некоторые ребятишки через несколько лет становятся инвалидами.

Самому младшему из малышей, которого забрали в Tavistock Centre, всего три года...

При этом название отделения не должно внушать страх: «Сервис по развитию гендерной идентичности», а прочувственный сайт даже вызывает интерес. «Мы, - говорится в нем, - оказываем неоценимую помощь детям, молодым людям и их семьям, которые ощущают себя несчастными, так как не в состоянии определить свою половую принадлежность. Мы устраняем препятствия, которые мешают их успешной жизни».

ПОЛНОЕ МОЛЧАНИЕ

Я позвонил в это отделение и попросил соединить с кем-либо из ответственных сотрудников. В ответ услышал: «У вас есть направление врача к нам на вашего ребенка?» Без такой бумажки, оказывается, не будет никаких разговоров. «А если я приеду вместе с дочерью?» - спросил я. «Никто вас не примет без направления», - объяснили на другом конце провода.

Тогда задаю вопрос в лоб: «Я журналист и интересуюсь, как найти врачей, которые уволились из вашего отделения?» «Простите, никаких контактов и комментариев», - вежливо, но безоговорочно отчеканивает собеседница и вешает трубку.

Понятно, что в клинике предпочитают молчать о происходящем. Однако все-таки просочилась информация (в газете «Таймс») о пяти специалистах, которые ушли оттуда по собственному желанию. Их имена тщательно скрываются, но они признались, что больше не в состоянии участвовать в так называемом лечении, последствия которого не имеют серьезных научных исследований. Один из уволившихся рассказал, что хотел сделать это еще два года назад, но терпел. Надеялся хоть как-то помочь маленьким пациентам, защитить их. И даже иногда давал им меньшую дозу гормональных таблеток.

Кроме того, в госпитале нередко ошибочно штампуют диагноз «трансгендер».

Но вот ошеломляющая цифра: за последние 5 лет число детей, направленных сюда, увеличилось с 468 до 2519. То есть на 400 с лишним процентов! Почему же? Приведу несколько ответов здешних экспертов.

ИДЕОЛОГИЯ ОПЕРЕЖАЕТ МЕДИЦИНУ

Сара Дитум, профессор социологии из города Бата:

- Трагические события в лондонском госпитале раскрывают очень тревожную картину в нашем обществе, где идеология опережает медицину, главенствует над ней. Мужеподобных девочек и женоподобных мальчиков превращают в вечных пациентов. При этом в жертву приносят их способность к воспроизведению и будущие сексуальные функции. Большинство этих детей выросли бы здоровыми, но им не дает сделать этого поспешное и непоправимое лечение. Кто за него так рьяно ратует? Лоббистские группировки и варвары-родители. Все эти байки о том, что человек родился в неправильном теле, наносят огромный вред. Если над молодым человеком с наклонностями гея или девушкой с наклонностями лесбиянки (не говорю уж о тех, у кого родовые травмы или генные дисфункции) проводят бесконтрольные эксперименты - это самый большой позор в нашей медицинской этике.

Питер Свифт, детский эндокринолог из Лестера:

- Нам неизвестны имена моих коллег, которые уволились из клиники, но я полностью приветствую их шаг. Тем самым они выразили свое крайне отрицательное отношение к лечению детей гормональными препаратами. Из-за этого происходят огромные, непредсказуемые и крайне плохие сдвиги в физическом и эмоциональном состоянии человека. Я поражаюсь, как детские врачи могут давать направления на подобное чрезвычайно пагубное лечение. Доводы, которые они и их коллеги-эндокринологи приводят, не выдерживают никакой критики.

Питер Тэтчелл, директор лондонского правозащитного фонда:

- Заявления о том, будто подростки и тем более дети выбирают гендерное лечение, потому что они не могут справиться с гомофобией, - ложь. Все дело в том, что сейчас несравнимо больше и чаще обсуждаются проблемы пола. Поэтому и происходит огромный взрыв интереса к лесбиянкам, геям и бисексуалам.

Лондон.