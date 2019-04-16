Суд обязал Яндекс.Такси заплатить пострадавшей в аварии пассажирке 300 тысяч рублей

Об историях, когда пассажиры агрегаторов такси попадают во всевозможные ЧП, «Комсомолка» пишет практически каждую неделю. То водитель крутит баранку часов 16 и засыпает, то таксист после ДТП убегает, бросая машину, а потом выясняется, что он катался по поддельным документам или вообще без прав. Историй - уйма. Но каждый раз, когда пострадавший клиент пытался судиться с агрегатором, все заканчивалось одинаково. Выяснялось, что на самом деле Яндекс.Такси, Uber или Gett «просто оказывают информационные услуги», а спрашивать нужно с таксопарков. А таксопарк во многих случаях оказывался фиктивной конторой-однодневкой, которая берет в аренду машины у еще одной фирмы. А водитель - сам по себе.

Но на днях Мосгорсуд принял решение, которое может вызвать во взаимоотношениях приложений такси и пассажиров настоящую революцию. Впервые в России суд признал агрегатор ответчиком по иску.

ПЕРВЫЙ ИСК КОМОМ

Летом 2017-го москвичка Елена Гращенкова прилетела по делам в Питер (у женщины своя фирма по организации праздников). Вызвала машину через приложение Яндекс.Такси. Гращенкова рассказывает, что водитель сразу показался ей каким-то странным, но запаха алкоголя она не почувствовала. Через несколько минут пути брендированная «Киа» влепилась на скорости в столб. Елену увезли в больницу с раздробленным плечевым суставом. Водитель, как потом выяснилось, оказался наркоманом. У него забрали на два года права. Суд обязал его выплатить Гращенковой 400 тысяч рублей. Но взять с него нечего - приставы нашли из имущества только старый ржавый «ВАЗ» начала 90-х годов выпуска.

Вернувшись в Москву, Елена подлечилась и подала в суд иск против Яндекса.

«Мы не перевозчик. Яндекс.Такси - это программное обеспечение, которое связывает пользователей, заказывающих поездки, с таксопарками, которые их выполняют», - объясняли в суде юристы компании.

По бумагам выходило, что заказ Гращенковой, оказывается, принимала некая диспетчерская служба «Логистика-СП», владелец машины - ООО «Такси-Тайм», а водила - субарендатор.

Тушинский суд иск отклонил, не признал Яндекс.Такси перевозчиком. Но обязал страховую компанию заплатить москвичке 550 тысяч рублей.

Однако Гращенкова продолжала доказывать, что услугу она покупала не у «Логистики» и «Такси-Тайм», а именно у Яндекс.Такси.

Сейчас Елена Гращенкова помогает отстоять свои права в суде людям, попавшим в аварию на такси. Фото: facebook.com/elena.grashenkova

СЛОВО ВЕРХОВНОГО

- В Мосгорсуде я предоставила фото разбитой машины, на которой меня везли, на ней написано: «Яндекс.Такси», - рассказала «КП» Елена. - Плюс СМС от Яндекса с подтверждением заказа. Большое впечатление произвел и фрагмент допроса водителя, который меня вез. Он там говорит: «Я работаю в Яндекс.Такси». Ни о каком «Такси-Тайм» даже он ничего не знал!

В итоге суд подтвердил, что организатором поездки выступил именно Яндекс.Такси, а поэтому и отвечать должен он. Агрегатор должен выплатить женщине 300 тысяч рублей. Это и моральный ущерб, и компенсация недополученных доходов, и траты на адвоката.

КОММЕНТАРИЙ АГРЕГАТОРА

«В настоящее время наши юристы ожидают получения мотивировочной части решения суда, - прокомментировали в пресс-службе Яндекс.Такси. - Безопасность - наш основной приоритет, поэтому мы реализуем ряд технологичных проектов, направленных на повышение безопасности поездок. Например, с прошлого года используем удаленный мониторинг скорости, а также контролируем время нахождения водителя на линии, используем метод «тайного пассажира» для регулярных проверок. С 1 декабря 2017 года все поездки, заказанные через наш сервис на территории России, застрахованы. Страхование распространяется на всех находящихся в салоне пассажиров и водителя - сумма составляет до 2 миллионов рублей на каждого».

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Дождемся отдельного закона»

Недавно Госдума приняла в первом чтении закон «О такси», который должен навести порядок на рынке пассажирских перевозок. Но его отправили на доработку. Второе чтение, скорее всего, будет уже на осенней сессии.

- Победа Гращенковой в глобальном смысле ничего не решает, - говорит один из авторов законопроекта, первый замглавы парламентского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. - Принимая решение, суд основывался на действующих законах. А там тонкости деятельности такси практически никак не регламентируются. Давайте дождемся, когда будет принят наш закон. Он охватывает все сферы этого рынка, в том числе бомбил и агрегаторы. Одна из главных претензий - по заказу может приехать непонятно кто, даже водитель без разрешения на работу таксистом. Этого никто не проверяет. А теперь будут проверять. В законе прописано, что агрегатор не имеет права передавать заказ человеку без разрешения. За повторное нарушение будет предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или полная приостановка деятельности. Для бомбил, которые таксуют без разрешений, наказание тоже будет ужесточено. Сейчас это штраф в 5 тысяч рублей, а будет 30 тысяч.

- Некоторые эксперты говорят: во многих городах уже такое количество таксистов, что впору квоты вводить.

- Мы против квотирования. Иначе во многих городах России на рынке останутся только фирмы, аффилированные с местными чиновниками.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Иск Гращенковой действительно не первый случай, когда агрегатор выплачивает компенсацию своему попавшему в ДТП пассажиру. Несколько месяцев назад подобная история была в Питере. Там агрегатор не стал доводить до суда. Летом 2017 года мужчина вызвал через приложение такси. Водитель уснул за рулем, и машина на большой скорости влетела в гранитное ограждение набережной. Таксист погиб на месте, а пассажир впал в кому. Через несколько дней пришел в себя. Врачи давали родным не больше 2 - 3 процентов, что выживет. В ГИБДД даже уголовного дела заводить не стали. Мол, не на кого, водитель-то погиб. То, что машина такси была брендированная, а таксист уснул из-за переработки, никого не волновало. Чтобы добиться возбуждения дела, понадобились долгие месяцы.

- Яндекс.Такси решил вопрос с компенсацией в досудебном порядке, - говорит Елена Гращенкова, которая консультировала семью пострадавших. - Мужчина, ставший после аварии инвалидом, получил 2,5 миллиона рублей.