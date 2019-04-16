Почему убийство фазана или кошки все чаще заканчивается реальными сроками?

Считается, что уголовная статья «жестокое обращение с животными» (в УК она под номером 245) в России не работает. Не применяется. На бумаге она есть, а по факту полицейские шарахаются от нее как черт от ладана, пишут отказные, проводят проверки и не находят «состава преступления». Словом, не заморачиваются. А если все-таки доходит до судов, в большинстве случаев все завершается штрафами. Хотя самые дикие истории - это публичные экзекуции над котятами и съемки видео с повешением несчастных собачек.

ПРОГУЛКА СТУДЕНТА-КИНОШНИКА

- Сейчас практика применения по статье 245 начинает набирать обороты, - говорит адвокат Александр Карабанов. - В первую очередь это связано с общественным вниманием к проблеме.

В базе московских районных судов за последние пару лет - около двух десятков приговоров по той самой статье.

Например, в декабре 2017-го 21-летний студент Института кино и телевидения Никита Кашенцев получил 3 года и 1 месяц колонии за убийство нескольких птиц.

За пару месяцев до этого парень после попойки пошел прогуляться по парку Горького. В Нескучном саду он набрел на вольер с фазанами - несколько птиц редких видов перевезли сюда из подмосковного питомника. Никита перелез через ограду и стал гоняться за птичками. Пойманным бедолагам он шутки ради сворачивал шеи.

После ухода Кашенцева насчитали 12 тушек. Алмазные фазаны, охотничьи, золотые, непальские и фазаны Свайно - этот вид вообще занесен в международную Красную книгу.

Студента-живодера отследили по камерам видеонаблюдения. Когда задержали, он и не отпирался. Причиненный ущерб, который оценили в 75 тысяч рублей, возместил. Судя по всему, рассчитывал, что отделается максимум штрафом.

ВОВКИНА СМЕРТЬ

35-летний Илья Панин отмечать Новый, 2018 год закатился с любовницей в гости к ее знакомой в Новопеределкине. У хозяйки квартиры был целый зоопарк - три собаки, две обезьянки, попугай. Панин до этого так близко обезьян никогда не видел, начал стучать по клетке. Перепуганная макака его цапнула. Тогда Панин схватил клетку с другим макаком по кличке Вовка и убежал.

Что было дальше, запечатлела камера на подъезде. Уже на улице пьяный Панин начал бить Вовку кулаками по голове. Когда тот перестал двигаться, отнес в квартиру матери, бросив трупик макака на балконе. Там его полицейские и нашли.

В марте нынешнего года Илья Панин получил 2,5 года колонии.

Но статья «жестокое обращение с животными» в суде опять трансформировалась в штраф. Реальный срок по второй статье - «грабеж», так следствие квалифицировало похищение бедного Вовки.

В общем, на всю катушку за жестокое обращение с животными даже в Москве дают нечасто. Только если в обвинении есть и другие статьи. Более «человеческие».

«ПО ПРИМИРЕНИЮ СТОРОН»

Адвокат Александр Карабанов считает, что все дело в менталитете.

- Проблемы бездомных животных в нашем обществе серьезно не воспринимаются. Многим следователям и судьям, думаю, это тоже кажется диким: что же я, человека за мертвую кошку сажать буду?! Именно этим обусловлены символические наказания по таким преступлениям.

В Черемушках некий Толмачев несколько раз ударил ножом дворнягу, спавшую на крыльце магазина, - безобидного Рыжика подкармливали местные жители. Свидетелями убийства были десятки людей, в том числе дети. На суде мужчина раскаялся и теперь в течение полутора лет должен отдавать 15% своей зарплаты в пользу государства.

- Первая часть статьи 245 УК РФ отнесена к преступлениям небольшой тяжести, - комментирует адвокат Вадим Багатурия, бывший следователь прокуратуры. - Поэтому реальное лишение свободы не может быть назначено для человека, впервые совершившего преступление. Плюс многие дела закрываются в связи с примирением сторон (например, убийца животного выплатил его владельцу компенсацию. - Авт.). Соответственно, в большинстве случаев в делах, дошедших до суда, преобладают именно первые части статьи, то есть действия, за которые точно не посадят.

КСТАТИ

- Примерно четверть всех таких дел заканчивается отправкой человека на принудительное лечение, - рассказывает «КП» источник в правоохранительных органах. - Бывает, живодерские акты совершают люди с психическими проблемами, до этого уже состоявшие на учете у специалистов.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Выбросил с седьмого этажа собаку, а за ней - любовницу

40-летний Ваграм Айвазян когда-то приехал из родной Армении в Москву на заработки, да так здесь и остался. Мыкался по стройкам, потом шабашил ремонтом квартир. У одной из своих клиенток он в итоге остался жить. Одинокая женщина с 16-летней дочерью. Ваграм сошелся, но не с мамой, а с несовершеннолетней Настей. Мать у Насти Родиной была пьющая. Да Ваграм и сам частенько употреблял. В июле 2015 года поздно ночью он заявился домой подшофе. 16-летняя любовница начала с ним ругаться. Тот, как не раз уже бывало, распустил руки. У Родиных несколько лет жила собака, дворняга по кличке Балаш. Когда Айвазян ударил сожительницу по лицу, пес кинулся ее спасать, цапнул мужчину за руку. Тот схватил животное за шкирку и швырнул из окна. Следом Ваграм вытолкнул и Настю.

Айвазяна приговорили за убийство малолетней любовницы к 11 годам колонии. Суд учел, что на родине в Армении у него старенькая мать и семья. Гибель бесстрашного Балаша судья Нагатинского суда Антон Филатов оценил в 6 месяцев исправительных работ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Снимали шок-видео для закрытых форумов

Сейчас идет следствие по двум последователям «хабаровских живодерок», которые выкладывали в соцсети записи с убийством животных. В одном из роликов они бросили в кипящую воду котенка. На других - потрошили живых щенков… Фото и видео с трупами своих жертв они еще и зоозащитникам рассылали.

Дарья Смирнова из Реутова. Работает в секс-шопе. В одной из закрытых групп, где собираются любители помучить животных, она и познакомилась с Сашей из Белоруссии. Общались. А потом Саша вдруг объявился в Реутове и попросил его спрятать. На родине 28-летний Александр Кацемба оказался фигурантом уголовного дела об осквернении православных храмов и ударился в бега. Его объявили в розыск. Даша спрятала парня у себя в квартире, уходя на работу, запирала на ключ. А в свободное время парочка живодеров устраивала свои «акции». Зоозащитники, которым они рассылали жуткие ролики, в итоге наняли частного детектива. Тот и сумел найти логово Кацембы и Смирновой.

Александр Кацемба осквернял храмы и мучил животных. Фото: МВД РФ

В сентябре прошлого года их задержали. Дарью отпустили под подписку о невыезде. Кацемба будет ждать окончания расследования в СИЗО.

- Собирать доказательства по таким делам очень сложно, - говорят в следствии. - Нужно доказать, что в том или ином ролике фигурируют именно обвиняемые, что они сами сняли это видео, а не скачали где-то из сети. Также есть версия, что подобные шок-видео Кацемба и Смирнова могли изготавливать в том числе на заказ, для продажи на закрытых форумах любителей подобного треша. Эта информация проверяется.