Заработать на ЗОЖ невтерпеж

Сейчас уже все меньшему числу людей надо доказывать, что быть здоровым и богатым лучше, чем больным и бедным. И что лучше вложить деньги и время в укрепление своего здоровья, пока оно есть, чем потом мучительно лечиться. А это зачастую не только долго, но и дорого. А также означает массу потерянных возможностей - например, в карьере.

Как показывает статистика, сдвиг в сознании россиян в этом направлении за последнее десятилетие произошел просто колоссальный. Более того, по данным исследования немецкого института маркетинга Growth from Knowledge (GfK), 82% россиян считают здоровье и бодрость главной личной ценностью. Это значительно выше, чем в мире в целом (64%). Бизнесу, конечно же, приходится подстраиваться под такие запросы.

ЕДИМ И НОСИМ ЗДОРОВОЕ

Рынок здоровых продуктов питания считается сейчас самым перспективным с точки зрения новых проектов на рынке ЗОЖ. По данным GfK, 58% российских покупателей утверждают, что следуют правилам ЗОЖ при покупке товаров повседневного спроса. К продуктам это, естественно, относится в первую очередь.

При этом аналитики GfK выделили три основные группы отечественных покупателей.

Первая - активисты ЗОЖ. Они - продвинутые, разбираются в деталях, готовы использовать нестандартные каналы для покупки здоровой еды и платить за нее значительно больше.

Вторая - из серии «здоровая семья». Такие покупатели не фанаты ЗОЖ, но думают о качестве жизни близких и стараются выбирать максимально полезные и здоровые продукты, тщательно изучают этикетки и указанный на них состав.

Третья - декларируемые зожники. Не очень разбираются, что такое на самом деле здоровый образ жизни, но охотно покупают раскрученные марки, считающиеся здоровыми и полезными.

В России сейчас активно развиваются как специализированные сети, полностью ориентированные на продажу натуральных и здоровых продуктов (самый яркий и массовый пример - «ВкусВилл»), так и биониши в рамках обычных торговых сетей. Так, «Ашан» продает органические продукты под маркой Auchan Bio. У «Азбуки вкуса» есть «Наша ферма» - под этой маркой продаются фермерские продукты.

Это не считая огромного количества специализированных продуктов для улучшения здоровья. Одно из самых популярных направлений сегодня - полезные снеки. Это продукты для перекуса, которые от обычного фастфуда отличаются здоровой направленностью: никаких вредных жиров, в составе все натуральное, овощи, фрукты, злаки.

Заработать на ЗОЖ невтерпежФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

СПОРТ - В МАССЫ

Динамика роста рынка фитнес-услуг в России в последнее время составляла 20 - 30% в год, что выше, чем в большинстве развитых стран. Одна из последних тенденций - развитие направления outdoor. Групповые тренировки на свежем воздухе, даже с инструктором, обходятся дешевле, чем занятия в зале, поскольку не включают стоимость аренды. При этом прекрасно соответствуют еще одному принципу ЗОЖ - надо поддерживать позитивный эмоциональный настрой. Свежий воздух этому способствует гораздо больше, чем закрытый зал, где антураж особо не меняется и никакого вам пения птичек. При этом некоторые набирающие сейчас популярность виды спорта - такие как скандинавская ходьба - позволяют проводить занятия на улице в любое время года, с минимальным количеством необходимого инвентаря и очень разным характером нагрузок.

ВЫ ЕЩЕ БЕЗ БРАСЛЕТА?

Это другое быстро растущее направление - товары и услуги, позволяющие отслеживать свои физические нагрузки, параметры здоровья, соблюдение режима дня. К примеру, если еще несколько лет назад фитнес-браслет был скорее экзотикой, то сейчас его можно увидеть на руке чуть ли не чаще, чем обычные часы.

Стандартный фитнес-браслет в комплекте с программой для смартфона позволяет отслеживать как параметры конкретной тренировки (пройденный маршрут, его рельеф, километраж, скорость, пульс, количество сожженных калорий), так и нагрузки и состояние организма в течение дня (количество пройденных шагов, пульс, давление, характер и продолжительность сна). Можно ставить себе конкретные задачи (проходить 10 тысяч шагов в день) - гаджет будет следить за их выполнением.

Популярны и онлайн-программы, дающие возможность с помощью виртуального тренера выстроить себе наиболее правильный - исходя из индивидуальных задач - режим тренировок. Или, скажем, программу, позволяющую наиболее рационально похудеть. Такого рода онлайн-услуги, естественно, обходятся гораздо дешевле, чем консультант по фитнесу.

Услуги персонального тренера сегодня очень востребованы.Фото: Андрей ЗАМАХИН

Что предполагает ЗОЖ?

Здоровый образ жизни - это изменение стиля жизни в целом. Цель - омоложение и оздоровление организма. Просто ходить в бассейн и бросить курить для этого, естественно, мало. Подход к оздоровлению - в идеале - должен быть комплексным. Специалисты выделяют такие основные его составляющие: регулярные занятия спортом (не менее 2 - 3 раз в неделю), полноценный отдых и сон, здоровое и сбалансированное питание, укрепление иммунитета, отказ от вредных привычек, позитивное эмоционально-психическое состояние.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

7% ВВП, или 73 500 рублей на человека в год

Столько, по оценке экспертов Института экономики роста им. Столыпина, составят расходы, от которых зависит продолжительность жизни в России.

Расчеты представлены в рамках подготовки программы развития сектора «Индустрия счастливого долголетия».

По мнению экспертов, эти расходы нужно воспринимать как инвестиции в человеческий капитал и экономический рост. А вкладывать средства необходимо в первую очередь в производство медицинского оборудования и фармпрепаратов (подробнее о программе - в одном из ближайших выпусков «Капитала»).