Станут ли наши фермерские продукты органическими?

«Об органической продукции». И наш рынок экологической еды, возможно, наконец станет более цивилизованным.

БИО-, ЭКО- И ДРУГИЕ

Российский рынок всевозможной здоровой и натуральной еды сейчас оценивается примерно в 900 млрд рублей. Продукции органического сельского хозяйства, по оценкам экспертов, среди всего этого изобилия примерно 0,7%. В большинстве случаев россияне не очень понимают и разницу - по умолчанию признают органическими любые фермерские продукты.

На самом деле разница есть. В большинстве западных стран органическая продукция должна соответствовать достаточно жестким стандартам. И это не просто отсутствие химических пищевых добавок и консервантов в конечном продукте. Определенные требования предъявляются ко всей производственной цепочке. На всех ее этапах не должно причиняться никакого вреда экологии, все процессы обязаны быть дружественными природе, технологии - естественными. Скажем, овощи, выращенные популярным ныне гидропонным способом (без почвы, с помощью искусственной питательной среды), органическим продуктом не признаются. Понятно, что тем более в такой продукции не может быть ничего, связанного с ГМО и чем-то подобным.

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ

Таким образом, человек, который на Западе покупает органическую продукцию, платит за натуральность в очень широком смысле слова. В России же до сих пор ситуация была крайне запутанной.

- У нас все заверения в натуральности и экологичности продукции пока остаются на совести самих производителей или торговых сетей, которые такие товары по собственным критериям отбирают и тестируют, - утверждает Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей.

Конечно, как говорят эксперты, фермерское хозяйство по определению более натурально, чем то, где производство поставлено на индустриальные рельсы. И всевозможные стимуляторы роста и пестициды фермеры используют реже. Нередко на них просто денег нет. Но гарантий, что, покупая у фермера, вы непременно приобретаете особо натуральную еду, отличную от стандартной из супермаркета, тоже нет. Если, конечно, вы не личный знакомый конкретного фермера.

В законодательстве есть стандарты соответствия экологическим нормам (не превышены предельно допустимые концентрации определенных веществ). Есть добровольные системы сертификации - но не более того.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Закон «Об органической продукции» вводит и на нашем рынке особые требования к продуктам, маркированным соответствующим специальным знаком. Помимо запрета на применение пестицидов и прочих химикатов, антибиотиков, гормональных препаратов и всего такого, есть, например, специальные требования к упаковке и таре. В частности, для нее нельзя будет использовать ПВХ и прочие материалы, которые могут как нарушить экологическую чистоту самой продукции, так и привести к загрязнению окружающей среды.

В соответствии с новым законом будет создан Единый реестр производителей органической продукции. Туда станут вносить тех производителей, которые подтвердили соответствие своей продукции необходимым требованиям.

Просмотр информации в реестре через интернет будет доступен для всех желающих.

Объем рынка здорового питания.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

АРТЕМ Елмуратов, сооснователь и директор по развитию компании Genotek, руководитель сегмента персонализированного питания направления FoodNet Национальной технологической инициативы:

- В России сейчас есть тренд на ЗОЖ. Все популярнее становится здоровое питание, различные виды спорта, правильный сон. И как разумное продолжение этого развивается персонализированный подход к сохранению здоровья. Более того, мы видим, что люди уже хотят не только лечиться от болезней, но и заниматься профилактикой заболеваний. И тут приходит понимание, что нет единых для всех рецептов того же самого ЗОЖа, а есть более оправданные персонализированные подходы. Это порождает развитие различных стартапов, появляются в том числе крупные компании - например, в сфере генетического тестирования.

Отдельный интересный и довольно неоднозначно воспринимаемый сегодня тренд - биохакинг. Это попытка на научной основе, применяя достижения медицины, взломать и усовершенствовать свой организм. Эта история, конечно, не всем подходит. Она похожа на венчурный бизнес: высокая потенциальная прибыль и в то же время высокие риски. В этой области появляются компании, которые занимаются оцифровкой огромного количества данных - показателей конкретного человека и пытаются на этой основе улучшать его продуктивность, здоровье и т. д.

Наша компания, занимаясь генетическим тестированием на платной основе (в России это пока не включено в госпрограммы. - Авт.), ставит перед собой цель как раз повышать приверженность людей ЗОЖ. Когда человек узнает свои генетические риски, у него повышается мотивация вести образ жизни, снижающий вероятность заболеваний.

Подготовила Анна ДОБРЮХА.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российские ученые нашли способ очищать воду при помощи графена

Максим ПОЛЯКОВ

После обработки она не требует дополнительного хлорирования.

Научный коллектив Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с коллегами из Тамбова и Саратова выяснили, что графен способен очищать воду от сильных загрязнений без использования хлора до состояния питьевой. Принцип действия, если его объяснить простыми словами, выглядит так: уникальный материал захватывает бактериальные клетки, а затем формирует с ними достаточно прочные хлопья, которые можно легко извлечь из жидкости. После обработки ультразвуком графен можно использовать повторно. Результаты своих исследований российские ученые опубликовали в журнале Materials Science & Engineering C.

- В качестве рабочих растворов мы выбрали питательную среду для культивирования бактерий (в целом она близка по составу к естественной среде обитания бактерий), а также обыкновенный физраствор, который используют для инъекций. В качестве тестируемой бактериальной культуры использовалась кишечная палочка, - комментирует один из авторов исследования, доцент кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» Александр Гусев.

По мнению ученых, у обеззараживания с помощью оксида графена низкая себестоимость, кроме того, эту технологию легко масштабировать до формата крупных городских очистных сооружений.

СПРАВКА

Графен - это уникальный сверхпрочный и сверхэлектроемкий материал. У него очень большой потенциал для использования в разных сферах экономики - от медицины до автомобилестроения.

Графен был открыт в Манчестерском университете бывшими советскими физиками Андреем Геймом и Константином Новоселовым. В 2010 году ученые получили за свое изобретение Нобелевскую премию.