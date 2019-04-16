Искусственный интеллект - наживка для инвестора
Бренды, воспринимаемые как инновационные, растут в 7 раз быстрее. «Искусственный интеллект» сегодня является одним из наиболее часто используемых терминов в технологиях. Доля поисковых запросов машинного обучения в Google за шесть лет выросла более чем в 7 раз. Спрос на таланты в сфере ИИ удвоился за 24 месяца. Похоже, что после семи ложных рассветов с момента своего появления в 1956 году технология искусственного интеллекта достигла «совершеннолетия».
Почему это произошло?
Ввиду слияния 7 факторов:
1. Новые алгоритмы
2. Доступность обучающих данных
3. Специализированное оборудование
4. Услуги облачного ИИ
5. Программные ресурсы с открытым исходным кодом
6. Большие инвестиции
7. Повышенный интерес
Как итог - сокращение времени, стоимости, сложности разработки и развертывания ИИ. В Европе насчитывается 1600 компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта. В 2013 году один из пятидесяти новых стартапов охватывал ИИ. Сегодня каждый двенадцатый ставит его в центр своего ценностного предложения. Предпринимательство в этой сфере становится мейнстримом.
Один из двенадцати новых европейских стартапов - компания, занимающаяся искусственным интеллектом. Девять из десяти стартапов в этой сфере - B2B. Только каждый десятый продает товары напрямую (B2C). Половина новых стартапов ориентирована на секторы финансов, здравоохранения или СМИ.
Но есть одно «но». Недавние исследования лондонской венчурной компании MMC показали, что 40% стартапов, которые классифицируются как компании ИИ, на самом деле не используют искусственный интеллект способом, который является существенным и ценным для их бизнеса.
В отчете MMC говорится: когда компании внедряют искусственный интеллект и машинное обучение, сценарии использования часто бывают довольно банальными. Некоторые из наиболее популярных способов:
› Чат-боты (26% предприятий)
› Решения для автоматизации процессов (26%)
› Анализ мошенничества (21%)
К распространенным приложениям также относятся:
› Сегментация потребителей / рынка (15%)
› Компьютерная диагностика (14%)
› Виртуальные помощники кол-центра (12%)
› Анализ настроений / анализ мнений (12%)
› Распознавание лиц / распознавание (11%)
› HR-приложения (например, CV-скрининг) (10%)
В ряде случаев утверждение о том, что стартап является ИИ-компанией, исходит от сторонних аналитических сайтов. Но стартапы явно не торопятся опровергать причисление себя к ИИ-компаниям. Из отчета MMC не ясно, какой процент фальшивых стартапов ИИ, который она выявила, активно вводил своих клиентов в заблуждение.
Что с этим делать?
1) Инвесторам: смотреть глубже. Проверить, что именно делает ИИ. Его функции, задачи.
2) Стартапам: оценивать риски. Обман и замалчивание вскроются.
3) Простым пользователям: различать информационный шум и реальность. Искусственный интеллект - это зачастую просто чат-бот во всплывающем окне в техподдержке с распознаванием естественного языка, но без самосознания.
Тем не менее к концу 2019 года ИИ преодолеет пропасть от провидцев до прагматиков, что будет иметь глубокие последствия для компаний, потребителей и общества.
ПРИОРИТЕТЫ
Сбербанк покупает контрольный пакет акций Центра речевых технологий
Крупнейший банк России объявил о соглашении с Газпромбанком и Digital Horizon. Сбербанк приобрел 51% акций Центра речевых технологий (ЦРТ), одного из ведущих российских разработчиков биометрических технологий. В капитал Группы вошел венчурный фонд Digital Horizon, что обеспечит компании дополнительные конкурентные преимущества на глобальном рынке, объем которого прогнозируется на уровне $40 млрд уже в 2022 году.
- Эта сделка - закономерный шаг на пути к цифровой трансформации и построению биометрической платформы для растущей экосистемы Сбербанка, - считает Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка. - В дальнейшем на базе этой платформы будут созданы различные сервисы, которые позволят перевести формат взаимодействия с клиентами на качественно новый уровень комфорта и информационной безопасности. Это позволит ЦРТ увеличить применение голосовых технологий в стране, а также тиражировать российские технологии на международном уровне и претендовать на мировое лидерство.
ЦРТ - ведущий разработчик голосовых и лицевых биометрических систем, искусственного интеллекта, а также решений в области профессиональной обработки данных, машинного обучения. Продукция компании продается в 75 странах мира. В России технологии ЦРТ используются многими крупными компаниями. Среди них Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Вымпелком, Ростелеком, РЖД и многие другие.
ДОМ.РФ выплатит в бюджет 80% от чистой прибыли
«Совокупная величина дивидендов ДОМ.РФ в федеральный бюджет составит 79,7% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2018 года», - говорится в сообщении компании.
Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 19,3 млрд рублей. Это на 7,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, общая сумма дивидендов в федеральный бюджет составляет 15,4 млрд рублей.
Напомним, ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие рынка арендного жилья в России.
ИСТОЧНИК KP.RU