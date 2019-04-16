Искусственный интеллект - наживка для инвестора

Бренды, воспринимаемые как инновационные, растут в 7 раз быстрее. «Искусственный интеллект» сегодня является одним из наиболее часто используемых терминов в технологиях. Доля поисковых запросов машинного обучения в Google за шесть лет выросла более чем в 7 раз. Спрос на таланты в сфере ИИ удвоился за 24 месяца. Похоже, что после семи ложных рассветов с момента своего появления в 1956 году технология искусственного интеллекта достигла «совершеннолетия».

Почему это произошло?

Ввиду слияния 7 факторов:

1. Новые алгоритмы

2. Доступность обучающих данных

3. Специализированное оборудование

4. Услуги облачного ИИ

5. Программные ресурсы с открытым исходным кодом

6. Большие инвестиции

7. Повышенный интерес

Как итог - сокращение времени, стоимости, сложности разработки и развертывания ИИ. В Европе насчитывается 1600 компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения для искусственного интеллекта. В 2013 году один из пятидесяти новых стартапов охватывал ИИ. Сегодня каждый двенадцатый ставит его в центр своего ценностного предложения. Предпринимательство в этой сфере становится мейнстримом.

Один из двенадцати новых европейских стартапов - компания, занимающаяся искусственным интеллектом. Девять из десяти стартапов в этой сфере - B2B. Только каждый десятый продает товары напрямую (B2C). Половина новых стартапов ориентирована на секторы финансов, здравоохранения или СМИ.

Но есть одно «но». Недавние исследования лондонской венчурной компании MMC показали, что 40% стартапов, которые классифицируются как компании ИИ, на самом деле не используют искусственный интеллект способом, который является существенным и ценным для их бизнеса.

В отчете MMC говорится: когда компании внедряют искусственный интеллект и машинное обучение, сценарии использования часто бывают довольно банальными. Некоторые из наиболее популярных способов:

› Чат-боты (26% предприятий)

› Решения для автоматизации процессов (26%)

› Анализ мошенничества (21%)

К распространенным приложениям также относятся:

› Сегментация потребителей / рынка (15%)

› Компьютерная диагностика (14%)

› Виртуальные помощники кол-центра (12%)

› Анализ настроений / анализ мнений (12%)

› Распознавание лиц / распознавание (11%)

› HR-приложения (например, CV-скрининг) (10%)

В ряде случаев утверждение о том, что стартап является ИИ-компанией, исходит от сторонних аналитических сайтов. Но стартапы явно не торопятся опровергать причисление себя к ИИ-компаниям. Из отчета MMC не ясно, какой процент фальшивых стартапов ИИ, который она выявила, активно вводил своих клиентов в заблуждение.

Что с этим делать?

1) Инвесторам: смотреть глубже. Проверить, что именно делает ИИ. Его функции, задачи.

2) Стартапам: оценивать риски. Обман и замалчивание вскроются.

3) Простым пользователям: различать информационный шум и реальность. Искусственный интеллект - это зачастую просто чат-бот во всплывающем окне в техподдержке с распознаванием естественного языка, но без самосознания.

Тем не менее к концу 2019 года ИИ преодолеет пропасть от провидцев до прагматиков, что будет иметь глубокие последствия для компаний, потребителей и общества.

ПРИОРИТЕТЫ

Сбербанк покупает контрольный пакет акций Центра речевых технологий

Крупнейший банк России объявил о соглашении с Газпромбанком и Digital Horizon. Сбербанк приобрел 51% акций Центра речевых технологий (ЦРТ), одного из ведущих российских разработчиков биометрических технологий. В капитал Группы вошел венчурный фонд Digital Horizon, что обеспечит компании дополнительные конкурентные преимущества на глобальном рынке, объем которого прогнозируется на уровне $40 млрд уже в 2022 году.

- Эта сделка - закономерный шаг на пути к цифровой трансформации и построению биометрической платформы для растущей экосистемы Сбербанка, - считает Станислав Кузнецов, зампред правления Сбербанка. - В дальнейшем на базе этой платформы будут созданы различные сервисы, которые позволят перевести формат взаимодействия с клиентами на качественно новый уровень комфорта и информационной безопасности. Это позволит ЦРТ увеличить применение голосовых технологий в стране, а также тиражировать российские технологии на международном уровне и претендовать на мировое лидерство.

ЦРТ - ведущий разработчик голосовых и лицевых биометрических систем, искусственного интеллекта, а также решений в области профессиональной обработки данных, машинного обучения. Продукция компании продается в 75 странах мира. В России технологии ЦРТ используются многими крупными компаниями. Среди них Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Вымпелком, Ростелеком, РЖД и многие другие.

ДОМ.РФ выплатит в бюджет 80% от чистой прибыли

«Совокупная величина дивидендов ДОМ.РФ в федеральный бюджет составит 79,7% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2018 года», - говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 19,3 млрд рублей. Это на 7,2% больше, чем годом ранее. Таким образом, общая сумма дивидендов в федеральный бюджет составляет 15,4 млрд рублей.

Напомним, ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие рынка арендного жилья в России.