Новые научные данные: счастье не в деньгах, а в спортзале

ТРЕНАЖЕР ИЛИ КОМПЬЮТЕР?

Казалось бы: одно дело заставлять себя делать зарядку или качать пресс в спортзале и совсем другое - получить вдохновляющую зарплату. Разве можно сравнить ощущения?! Однако ученые попытались. И пришли к неожиданному для многих выводу. Сразу уточним для скептиков: исследование очень масштабное, 1 миллион 237 тысяч 194 участника. Авторы научной работы - команда ученых Оксфордского и Йельского университетов. Опубликованы результаты их труда в одном из самых авторитетных международных научно-медицинских журналов The Lancet.

Вот главные итоги исследования:

1) люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, чувствуют себя настолько же счастливыми, как их сограждане, зарабатывающие не менее 25 тысяч долларов в год и не уделяющие внимания спорту. Соответственно, участники исследования, игнорирующие физнагрузки и получающие меньше $ 25 тыс., чувствовали себя более несчастными, чем физически активные люди с относительно невысоким заработком;

2) в целом у тех, кто занимается любыми видами физических упражнений - от бега трусцой до уборки по дому - было почти в полтора раза (на 43,2%) меньше дней с плохим настроением, чем у добровольцев, предпочитающих диван спортзалу;

3) уровень настроения физически активных участников исследования зависел от вида упражнений.

БУДЬ В КУРСЕ

Топ-три вида спорта, которые лучше всего поднимают настроение

По итогам исследования самыми счастливыми оказались:

- любители командных видов спорта и игр. В наших условиях это может быть футбол во дворе, волейбол на пляже, бадминтон, танцы. Такие физнагрузки возглавили рейтинг, их участники на 22,3% реже остальных чувствовали себя подавленными и угнетенными;

- велосипедисты - на 21,6% меньше дней с плохим настроением;

- поклонники аэробики и те, кто занимается различными упражнениями в тренажерном зале - на 20,1% меньше «тяжелых» дней.

ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ НЕДЕЛИ

Ученые просили добровольцев заполнить опросник. Сопоставляли пол, возраст, семейное положение, уровень образования и дохода. Просили указать вид физических упражнений, которыми человек занимался наиболее часто. Выбор был аж из 75 пунктов, включая уход за детьми, стрижку газонов, работу по дому и разные виды спорта. Наконец, участникам задавали вопрос: «Как часто за последний месяц у вас было плохое настроение, в том числе из-за стресса, депрессии, эмоциональных переживаний?».

По итогам календарного года оказалось, что физически активные люди чувствуют себя несчастными в среднем 35 дней. А вот поклонники перемещаться с сиденья автомобиля на стул в офисе и дома на диван печалятся примерно на две с половиной недели больше, 53 дня в году.

СЛИШКОМ МНОГО - ТОЖЕ ПЛОХО

Физнагрузки могут не только улучшать психическое здоровье, но и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, диабета, напоминают авторы исследования. Однако важно не переборщить. Иначе физнагрузка становится слишком сильным стрессом для организма и может принести больше вреда, чем пользы.

Ученые вывели «золотой стандарт»: для хорошего настроения (без «побочки» в виде повышенного физического стресса) эффективнее всего занятия упражнениями в течение 30 - 60 минут от трех до пяти раз в неделю.

При этом, конечно же, в каждом случае нужно учитывать возраст и состояние здоровья человека. Например, для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем и сосудами, безопаснее всего кардиологическая ходьба, поясняют врачи. Это прогулки максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки.

НА ЗАМЕТКУ

При занятиях на тренажерах нужно контролировать свой пульс. Используйте для этого формулу расчета оптимального пульса: 220 минус ваш возраст. Полученную цифру умножаем на 65% - это пульс при умеренной нагрузке; умножаем на 80% - пульс при интенсивной физнагрузке. Если выше — уже чрезмерная нагрузка, неблагоприятная для сосудов и сердца.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Каждые полчаса занимайтесь разминкой или работой по дому

Известный российский геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, автор книг-бестселлеров «Секреты вечной молодости» и «120 лет только начало» Алексей Москалев уверен, что физнагрузки, как и питание, вносят решающий вклад в здоровое долголетие. Ученый сам ежедневно посещает спортзал, где занимается бегом, силовыми тренировками и плаванием.

- Научные данные однозначно говорят о том, что регулярные тренировки играют позитивную роль в поддержании хорошего настроения и даже помогают в профилактике депрессии, - говорит исследователь.

Вообще, приятно отметить, что физкультура снижает риск смертности от многих причин. В частности, так называемые ациклические аэробные упражнения (игровые виды спорта) наиболее полезны для профилактики возрастных изменений сердечно-сосудистой и нервной системы. Например, в одном из недавних крупных исследований в сравнении с сидячим образом жизни занятия теннисом добавляли в среднем 9,7 лет жизни, бадминтон - 6,2 года, футбол - 4,7 года, езда на велосипеде - 3,7 года, плавание - 3,4 года, бег трусцой - 3,2 года, ритмическая гимнастика - 3,1 года.

Кстати, большую пользу несут и регулярные танцы. Поскольку с возрастом начинается дегенерация скелетной мускулатуры, необходимо включать упражнения на сопротивление. Оптимальная физическая активность для здорового долголетия это 30 – 60 минут аэробных упражнений в день 3 – 5 раз в неделю. Плюс комплекс упражнений с отягощением, направленный на основные группы мышц, дважды в неделю. Каждые полчаса неподвижности стоит прерывать разминкой или работой по дому.

В ТЕМУ

А йога может помочь бороться с морщинами

Одна из основных причин потери эластичности нашей кожи и стенок кровеносных сосудов - нарушение структуры белка коллагена, так называемая гликация. В ходе нее возникают вредные поперечные сшивки (crosslinks). Если снизить их появление, а еще лучше найти способ разрушать ненужные поперечные сшивки (часть из них все же может быть полезна, предполагают специалисты), то, скорее всего, появится эффективный способ борьбы с морщинами. И заодно такой метод позволил бы оздоравливать и омолаживать кровеносные сосуды, надеются ученые.

Однако пока спасительной медицинской технологии еще нет. В то же время известно, что физические упражнения усиливают образование здорового, неповрежденного коллагена. Исследования подтвердили, что у спортсменов синтез коллагена растет. Также есть предположение, что йога, а именно упражнения с растяжкой, возможно, даже помогает снижать неблагоприятную гликацию коллагена и формировать правильные связи между его молекулами.