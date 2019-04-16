2019-04-16T10:15:42+03:00
Происшествия

Неизвестный на станции "Автозаводская" взял в заложники сотрудницу московского метро, угрожая молотком

Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Целый час понадобился следователям, чтобы совместно с полицейскими задержать мужчину и освободить сотрудницу метроЦелый час понадобился следователям, чтобы совместно с полицейскими задержать мужчину и освободить сотрудницу метроФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В столичном метро утром 16 апреля неизвестный мужчина напал на сотрудницу безопасности. По первой информации, мужчина проник в служебное помещение на станции "Технопарк". У мужчины при себе был молоток. Была версия, что мужчина взял женщину в заложники и повел в тоннель метро. Требование - поговорить с руководством Московского метрополитена. Однако пока данная информация не полностью совпадает с официальной.

В столичном метро не стали давать комментарии и сказали, что работают в штатном режиме. Но позже полицейские подтвердили, что нештатная ситуация все же была.

- В полицию поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница Московского метрополитена, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Известно, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств.

- В результате инцидента пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Делом уже занялись и следователи. Уже есть версия произошедшего.

- По предварительным данным, утром 16 апреля мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро "Автозаводская", закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования, - рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Целый час понадобился следователям, чтобы совместно с полицейскими задержать мужчину и освободить сотрудницу метро.

- Проводится доследственная проверка. В настоящее время мужчина задержан и будет доставлен в следственный отдел, следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сотруднику Гохрана оторвало три пальца руки при сборке дома патронов
Госдума окончательно приняла закон об устойчивом рунете
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя 12 часов
Патрульные корабли защитят радиоэлектронным куполом
При пожаре в соборе Парижской Богоматери пострадали три человека
Глава МЧС: объектам культурного наследия в России нужно уделить дополнительное внимание
В Подмосковье задержали мужчину, проигравшего деньги турфирмы на ставках
В Совфеде заявили, что Россия может помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери
Центральный блок первой ступени Falcon Heavy упал в океан из-за шторма
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме
Овечкин – о драке со Свечниковым: Он первый начал
Пожар в Нотр-Даме все еще не потушен, сообщило МВД Франции
Москвичи несут цветы к посольству Франции после пожара в Нотр-Даме
Диспансеризацию можно будет проходить вечерами и по субботам