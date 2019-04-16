Неизвестный на станции "Автозаводская" взял в заложники сотрудницу московского метро, угрожая молотком

В столичном метро утром 16 апреля неизвестный мужчина напал на сотрудницу безопасности. По первой информации, мужчина проник в служебное помещение на станции "Технопарк". У мужчины при себе был молоток. Была версия, что мужчина взял женщину в заложники и повел в тоннель метро. Требование - поговорить с руководством Московского метрополитена. Однако пока данная информация не полностью совпадает с официальной.

В столичном метро не стали давать комментарии и сказали, что работают в штатном режиме. Но позже полицейские подтвердили, что нештатная ситуация все же была.

- В полицию поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Технопарк" неизвестный вошел в помещение, где находилась сотрудница Московского метрополитена, и стал угрожать ей предметом, похожим на молоток, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Известно, что мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств.

- В результате инцидента пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Делом уже занялись и следователи. Уже есть версия произошедшего.

- По предварительным данным, утром 16 апреля мужчина прошел на пост охраны, расположенный при въезде в туннель вблизи станции метро "Автозаводская", закрылся изнутри и стал угрожать молотком сотруднице метрополитена, а также выдвигать различные требования, - рассказали в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Целый час понадобился следователям, чтобы совместно с полицейскими задержать мужчину и освободить сотрудницу метро.

- Проводится доследственная проверка. В настоящее время мужчина задержан и будет доставлен в следственный отдел, следователи проводят осмотр места происшествия, а также иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.