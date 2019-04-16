2019-04-16T11:28:11+03:00
Выборы президента Украины 2019

Экс-депутат Верховной Рады: "Либо суды уже не боятся Порошенко, либо Савченко хотят использовать"

Украинский политик Елена Бондаренко прокомментировала в беседе с обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" выход на свободу Надежды Савченко [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Савченко заявила, что выходит из зала суда как свободный человекСавченко заявила, что выходит из зала суда как свободный человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По решению Броварского городского районного суда Киевской области - "в связи с истечением срока меры пресечения" - подозреваемые в подготовке террористических актов депутат Верховной рады, герой Украины Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.

После оглашения этого решения Савченко заявила, что выходит из зала суда как свободный человек. Она, как сообщают информагентства, подчеркнула, что вернула себе волю и будет бороться за Украину. И ещё пообещала: "Я докажу свою невиновность в этом суде".

Я позвонил в Киев - известному украинскому политику и журналистке Елене Бондаренко. Вот наш разговор...

- Елена, вчера уже поздно вечером пришла информация о том, что суд освободил Надежду Савченко. Что, власть больше ее не боится?

- Вы знаете, тут два варианта.

Либо суды уже не боятся уходящего президента, либо есть "договорняк" между ею и действующим президентом, который будет пытаться использовать ее в своих каких-то личных целях. Втемную ли, по сговору ли? Нам с вами сие не ведомо. В данном случае, все-таки нужно расценивать это как политическое событие, произошедшее, правда, в суде. Но тем не менее. Поскольку у нас правосудие в Украине имеет политический характер, ничего с правосудными решениями общими не было и в начале ее посадки. И, возможно, даже сейчас. Маемо те сумаемо.

- Имеем что имеем. А как ее может Петр Алексеевич использовать, если он же ее, по сути, и посадил?

- В любом случае, данный политик шел в парламент по списку определенной политической силы. Это «Батькивщина». Петр Алексеевич работает на одном электоральном поле с Юлией Владимировной. (Тимошенко. - А.Г.) Это будет накануне предстоящей парламентской гонки за голосами. И еще один конфликт интересов.

- А парламентская гонка будет осенью.

- Конечно. Я не знаю, не хочу загадывать и думать над судьбой Петра Алексеевича после того, как он потеряет власть... Но то, что он попытается сохранить статус-кво, хотя бы пройдя в парламент, получив какую-то неприкосновенность, - но, думаю, очень легко и быстро можно будет лишить его этого. Так что - пусть не надеется. Он будет пытаться использовать таких, как Савченко. Он может планировать. Это одно. Но Савченко, все-таки, самостоятельный человек, взрослый, который может принимать самостоятельные решения. Захочет? Ее используют. Не захочет? Не используют. Мы с вами пока ничего не можем предсказать и предугадать.

Важно посмотреть на ее поведение в первые часы, дни. Посмотреть, какие она заявления делать будет… Может, она вообще сейчас заляжет на дно. И делать ничего не будет.

Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной Рады - из Киева о неожиданном освобождении Надежды Савченко: «Либо суды уже не боятся Порошенко, либо он собирается ее использовать в каких-то личных целях»

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- Но, в любом случае, выход на свободу Надежды Савченко может добавить каких-то красок дополнительных в президентскую кампанию.

- Ну, да. Это неформатная и нестандартная личность в политике.

- А вы с ней не знакомы лично?

- Нет.

- Будем ждать дальнейшее развитие событий. И, надеюсь, мы с вами еще свяжемся в воскресенье.

- Хорошо.

Напомню - по версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко "планировала совершить террористическое акты в здании парламента Украины и в правительственном квартале Киева". Савченко находилась под стражей с 23 марта 2018 года. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года в Донбассе с арсеналом оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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