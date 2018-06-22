2018-06-22T21:35:54+03:00
В мире

Суд оставил Савченко под арестом

Ходатайство адвокатов депутата об изменении меры пресечения было отклонено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд в Киеве оставил Савченко под стражейСуд в Киеве оставил Савченко под стражейФото: REUTERS
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая в настоящий момент проходит обвиняемой по делу об организации теракта, была оставлена под арестом. Соответствующее решение в пятницу, 22 июня, вынес Шевченковский районный суд Киева.

Таким образом, ходатайство адвокатов Савченко об изменении ей меры пресечения на взятие на поруки или ночной домашний арест было не отклонено. Между тем, поручителям депутата были готовы выступить 26 человек, большинство из которых представители местных общественных организаций и члены партии обвиняемой.

Суд также поручил Службе безопасности Украины проверить жалобу Савченко на якобы принудительный забор образцов крови сотрудниками следственного изолятора, передает УНИАН.

Напомним, что вскоре после того, как с парламентария сняли депутатскую неприкосновенность, она была заключена под стражу. С марта 2018 года Савченко содержится в киевском СИЗО. Женщина отрицает все обвинения в терроризме и указывает на политическую мотивированность расследования, передает сайт kp.ru.

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