СБУ вызвала Савченко для дачи показаний по делу Рубана

12 Март 19:41 2018-03-12T19:41:55+03:00

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Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Верховной Рады Надежду Савченко в рамках расследования дела против главы общественной организации «Центр освобождения пленных» Владимира Рубана.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«СБУ направила депутату Савченко вызов на допрос на завтра (13 марта). Сегодня она отбыла из страны для участия в международной конференции. Хотел бы обратиться к ней, если она и вправду такая мужественная и честная, как говорит об этом, то завтра она должна быть в СБУ», - заявил Луценко.

Как сообщал ранее сайт «КП», 8 марта СБУ задержала Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе со стороны Донецкой народной республики. В машине руководителя «Центра освобождения пленных» обнаружили большое количество оружия, включая миномет и около десяти автоматов Калашникова.

На следующий день против Рубана выдвинули обвинения в подготовке террористических актов и покушения на президента Украины.

В свою очередь Савченко заявила, что готова поручиться за главу общественной организации. Будучи депутатом Рады, она несколько раз посещала Донбасс в сопровождении Рубана под предлогом организации обмена пленными.

В начале 2017 года СБУ запретило Рубану посещать Донбасс, все переговоры по обмену пленными продолжились в рамках межправительственной контактной группы.