Московского путешественника, который пропал два года назад, нашли мертвым и прикованным наручниками к дереву

Полиция, волонтеры и родственники более двух лет пытались найти путешественника из Подмосковья, который ушел в поход и не вернулся. Тело мужчины 15 апреля обнаружили в окрестностях города Шатуры Московской области случайно оказавшиеся в лесу местные жители. То что они увидели иначе как жутью не назовешь.

- Скелет мужчины был прикован к дереву с помощью цепи и наручников. Рядом была туристическая палатка, - сообщили очевидцы сотрудникам полиции.

Личность умершего установили в тот же день. Это 31-летний житель Подмосковья Иван Ключарев. Мужчина известен как большой любителей экстремальных путешествий. Автостопом он объехал почти всю страну. Кроме того, довольно частно он отправлялся в лесные походы.

Иван известен как большой любителей экстремальных путешествийФото: из личного архива

По предварительным данным , смерть наступила более года назад. Причина пока не установлена.

Сейчас следователи опрашивать мать мужчины. Все это время она не теряла надежд найти сына живым.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.