2019-04-16T14:18:07+03:00
Происшествия

Московского путешественника, который пропал два года назад, нашли мертвым и прикованным наручниками к дереву

31-летний Иван Ключарев умер более года назад [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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По предварительным данным , смерть наступила более года назадПо предварительным данным , смерть наступила более года назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Полиция, волонтеры и родственники более двух лет пытались найти путешественника из Подмосковья, который ушел в поход и не вернулся. Тело мужчины 15 апреля обнаружили в окрестностях города Шатуры Московской области случайно оказавшиеся в лесу местные жители. То что они увидели иначе как жутью не назовешь.

- Скелет мужчины был прикован к дереву с помощью цепи и наручников. Рядом была туристическая палатка, - сообщили очевидцы сотрудникам полиции.

Личность умершего установили в тот же день. Это 31-летний житель Подмосковья Иван Ключарев. Мужчина известен как большой любителей экстремальных путешествий. Автостопом он объехал почти всю страну. Кроме того, довольно частно он отправлялся в лесные походы.

Иван известен как большой любителей экстремальных путешествий Фото: из личного архива

Иван известен как большой любителей экстремальных путешествийФото: из личного архива

По предварительным данным , смерть наступила более года назад. Причина пока не установлена.

Сейчас следователи опрашивать мать мужчины. Все это время она не теряла надежд найти сына живым.

"Комсомолка" следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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