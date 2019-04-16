2019-04-16T15:05:30+03:00
Общество

Мелиса слепнет и ей очень больно!

У малышки опухоль мозга, но врачи полагают, что шанс на спасение есть, вопрос лишь в том, ценой каких потерь и боли девочка доберется до победы…
Ярослава ТАНЬКОВА
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Сейчас, из-за роста опухоли у Мелисы есть риск ослепнутьСейчас, из-за роста опухоли у Мелисы есть риск ослепнуть
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Она родилась здоровой и получила душистое греческое имя, чтобы быть счастливой. Счастье длилось четыре месяца А потом начались тяжелые три с половиной года испытаний.

День, когда их дочери поставили диагноз: глиома хиазмы и зрительного нерва, родители помнят поминутно. Крохотное тело тут же обвили проводами и утыкали иглами: пришлось установить шунты в брюшную полость и предсердие, проводить еженедельные переливания крови и несколько лет травить ребенка химиотерапией и протонно-лучевую терапией.

- Наше отчаяние сглаживает только то, что доктора продолжают подчеркивать: «Опехоль малой степени злокачественности, у девочки есть шанс выжить!» - говорит мама.

Шанс действительно есть. Это подтверждают и ведущие наши, и зарубежные специалисты, изучающие документы Мелисы. Но борьба еще предстоит. И то, насколько она будет мучительной и болезненной для ребенка напрямую зависит от качества лекарств.

Сейчас, из-за роста опухоли у Мелисы есть риск ослепнуть. Чтобы предотвратить эту дополнительную беду доктора назначили срочное лечение препаратом Авастин, но, увы, это иностранное лекарство. В России, в рамках оплачиваемого государством лечения, доступен «дженерик». Но по наблюдениям докторов, действие российского аналога гораздо болезненнее для пациента, тяжелее переносится и имеет больше побочных явлений. Для крохотной Мелисы и без того измученной лечением, любая лишняя боль может стать решающей, а «плановое» ухудшение - критическим. Поэтому врачи настаивают на покупке оригинального, зарубежного Авастина. Родители вывернули карманы и влезли в долги, но удалось купить всего несколько ампул. Чтобы спасти Мелису от боли и слепоты, продолжая лечение, необходимо очень срочно собрать 168 000 рублей. Сумма не такая уж и большая, но семья живет в борьбе за жизнь дочери четыре года в режиме «нонстоп»… Папа Мелисы, и днем, и ночью работает, мама ухаживает за больной малышкой и ее младшей сестрой. Они делают все, что могут, но без помощи не справиться. Семья очень просит поддержки!

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

Как помочь:

Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Калмыковой Мелисы"

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Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Калмыковой Мелисы

ИСТОЧНИК KP.RU

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