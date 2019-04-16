Мелиса слепнет и ей очень больно!

Она родилась здоровой и получила душистое греческое имя, чтобы быть счастливой. Счастье длилось четыре месяца А потом начались тяжелые три с половиной года испытаний.

День, когда их дочери поставили диагноз: глиома хиазмы и зрительного нерва, родители помнят поминутно. Крохотное тело тут же обвили проводами и утыкали иглами: пришлось установить шунты в брюшную полость и предсердие, проводить еженедельные переливания крови и несколько лет травить ребенка химиотерапией и протонно-лучевую терапией.

- Наше отчаяние сглаживает только то, что доктора продолжают подчеркивать: «Опехоль малой степени злокачественности, у девочки есть шанс выжить!» - говорит мама.

Шанс действительно есть. Это подтверждают и ведущие наши, и зарубежные специалисты, изучающие документы Мелисы. Но борьба еще предстоит. И то, насколько она будет мучительной и болезненной для ребенка напрямую зависит от качества лекарств.

Сейчас, из-за роста опухоли у Мелисы есть риск ослепнуть. Чтобы предотвратить эту дополнительную беду доктора назначили срочное лечение препаратом Авастин, но, увы, это иностранное лекарство. В России, в рамках оплачиваемого государством лечения, доступен «дженерик». Но по наблюдениям докторов, действие российского аналога гораздо болезненнее для пациента, тяжелее переносится и имеет больше побочных явлений. Для крохотной Мелисы и без того измученной лечением, любая лишняя боль может стать решающей, а «плановое» ухудшение - критическим. Поэтому врачи настаивают на покупке оригинального, зарубежного Авастина. Родители вывернули карманы и влезли в долги, но удалось купить всего несколько ампул. Чтобы спасти Мелису от боли и слепоты, продолжая лечение, необходимо очень срочно собрать 168 000 рублей. Сумма не такая уж и большая, но семья живет в борьбе за жизнь дочери четыре года в режиме «нонстоп»… Папа Мелисы, и днем, и ночью работает, мама ухаживает за больной малышкой и ее младшей сестрой. Они делают все, что могут, но без помощи не справиться. Семья очень просит поддержки!

(499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

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