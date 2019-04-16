Алексей Макаров: Раньше люди были проще - айфон убил эту простоту

В преддверии Дня Победы РЕН ТВ предлагает своим зрителям увлекательную шпионскую сагу о противостоянии двух разведчиков: советского офицера Георгия Волкова и его немецкого визави Конрада Фон Бютцева. Напомним, “СМЕРШ” расшифровывается как “Смерть шпионам”, стало быть, схватка будет смертельной - как говорится, останется только один. Фильм состоит из трех четырехсерийных новелл, каждая из которых охватывает определенный период в соперничестве двух бойцов невидимого фронта. Мы, разумеется, болеем за наших, то есть за Волкова, роль которого досталась звезде “Личного номера” и “Ворошиловского стрелка” Алексею Макарову.

- Любая война – это мясорубка, и люди оказываются порою в таких местах, которые они даже в страшных снах не видели, - рассуждает Алексей. - Страна боролась с фашизмом и Волков – один из тех обычных нормальных людей, которые в эту мясорубку попали. Герой воюет с врагом, вышибает его с родной земли. Человек он военный, вынужденный партизанить. Картина полна трюков, боёв. Я думаю, зрителю будет интересно увидеть всё, что мы здесь напридумывали. Режиссер фильма Олег Фомин – режиссер очень ответственный и как раз к постановочным трюкам и боям относится с большим вниманием. Надеюсь, люди не заскучают.

- Почему роль досталась именно вам? Как вы попали на кастинг?

- В кино все решает случай. Волей судьбы в день рождения Олега Борисовича Фомина я приехал к нему на дачу с целью поздравить и, скажем так, предаться “излишествам”. По ходу этого процесса родилась мысль: “Почему бы артиста Макарова не попробовать на эту роль?”. Я сказал: “Олег, сейчас праздник и о работе давай не будем, а завтра ты этот разговор забудешь и мы к нему не вернемся”. Ровно в 12 часов на следующий день раздался звонок режиссера: “Я все помню, приходи на кастинг!”. Я пришел, все было очень серьезно: в павильоне, с гримом, с партнером, со звуком, с дымами. Сняли, руководству канала я понравился. И вот я здесь!

Порой нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Я так получил роль в сериале “Офицеры”: на “Кинотавре” отплясывал на дискотеке, меня подозвал к себе генеральный продюсер Рубен Дишдишян и предложил сняться в сериале. Он меня именно там, на дискотеке увидел. То есть можно ходить на тысячи кастингов и нигде не получить роль, а потом дурака свалять на дискотеке и получить. Это жизнь! За это мы её и любим!

Одну из главных ролей в фильме сыграл известный по сериалам «Глухарь» и «Карпов» Владислав Котлярский (слева)

- Вы упомянули множество трюков, которые есть в фильме. Их выполняли каскадеры или актерам тоже удалось хорошенько попрыгать?

- Знаете, я в молодости грешил - всегда лез поперек каскадерского процесса, мне всегда всё хотелось выполнять самому. Самой первой была картина человека, который дал мне пропуск в кино – Станислава Сергеевича Говорухина, светлая ему память – «Ворошиловский стрелок». Я с жаром убеждал его, что гореть мне в кадре надо самому. У каскадеров горение считается одним из самых опасных трюков. Надо мной посмеивались, пока Говорухин не сказал: «Пускай горит». И каскадеры напялили на меня соответствующий комбинезон, смазали задницу лаком, подожгли. Это был мой первый трюк. В молодости очень рвался всё это делать. Всё это хотение закончилось в один прекрасный день, когда на съемках «Личного номера» я сломал ногу, прыгая с бронетранспортера. И съемочный процесс встал на месяц! Это была для продюсеров катастрофа. Поэтому после того случая с трюками приходится быть аккуратнее. И если есть возможность, если какой-то совсем опасный замес начинается, то выходит каскадер. А так, конечно, всегда лезу сам, с детства. Максимализм! И на съемках этой картины быстро стало ясно, что придется побегать, попрыгать и вспомнить молодость.

- Как вы сами относитесь к тому времени и его героям?

- Наверное, мое мнение основывается на старых фильмах. У меня такое ощущение, что в те времена люди были откровеннее. Поэтому страна и жила одной большой семьей. Это сейчас каждый себе на уме. А тогда была некая общность, некая семейственность. Это передается с экрана, когда смотришь старые картины, некое ощущение “большой семьи” . Мне кажется, люди раньше были проще. Айфон убил в нас эту простоту, к сожалению. Но ладно, всему свое время.

- Хотелось сделать “СМЕРШ” похожим на те военные фильмы, которые мы все знаем и любим с детства?

- Вы знаете, за что я люблю режиссера Олега Фомина? Мой любимый сериал - Next, в котором он смог очень точно передать дух времени (напомним, Next рассказывает о России начале “нулевых” - Ред.). Олег всегда это умел. Он давно работает и много снимает военное и послевоенное время. В данном случае у меня нет никакого сомнения, что в кадре будет правда. Фомин всегда очень тонко чувствует фактуру времени, я ему в этом смысле абсолютно доверяю. Думаю, косяков не будет. Найдутся, конечно, любители в интернете, которые напишут что-то примерно такое: “У немецкого генерала шеврон не соответствует 43 году, такие шевроны ввели только в 44-году, после потсдамской конференции, поэтому фильм плохой!”. Но, надеюсь, зрителю все же фильм понравится.

РЕН ТВ, "СМЕРШ», 28 апреля, 12.00