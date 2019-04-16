60-летняя звезда фильма "О бедном гусаре замолвите слово" вышла замуж

Ирина Мазуркевич вышла замуж. Избранником 60-летней звезды фильма "О бедном гусаре замолвите слово" стал бизнесмен из Санкт-Петербурга. С новым мужем вдова актера Анатолия Равиковича познакомилась в соцсети.

О том что народная артистка России Ирина Мазуркевич вышла замуж, стало известно на одном из недавних кинофестивалей. Актриса была членом жюри.

ivan.sadovnikov Ирина Мазуркевич

В Гатчину она приехала не одна, а в сопровождении импозантного седовласого мужчины, пишет "Экспресс газета". Спутник повсюду сопровождал хрупкую звезду. Избранником знаменитости стал Владимир Файнштейн. С бизнесменом из Петербурга она познакомилась в одной из соцсетей.

С момента смерти первого супруга актрисы - Анатолия Равиковича - прошло семь лет. Ирина Мазуркевич прожила с ним 33 года. Они полюбили друг друга, когда ей было 18, а ему - 40 лет.

Актеры Анатолий Равикович и Ирина Мазуркевич в 2007 году. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс

mazurkevich_liza Редкий совместный кадр с мамой. Маму поздравляли с 30-летием работы в театре Комедии. Все детство за кулисами...

Их дочь Лиза родилась во время съемок фильма "Покровские ворота", в котором Анатолий Равикович сыграл Хоботова, став в один момент всесоюзной суперзвездой. "Равик в чем-то был как Хоботов, потому что интеллигент...", - не сдерживая слез, призналась Ирина.

mazurkevich_liza Сегодня не хочу грустить и плакать не буду! Папа бы этого точно не хотел сегодня! Вообще очень скептически относился ко всем традициям и клише, связанными с похоронами и всем сопутствующим... Навсегда любимый Папа,с днем рождения

Незадолго до смерти Равикович потребовал от супруги, чтобы после его ухода она не была одинока и обязательно снова вышла бы замуж. Свое слово Мазуркевич сдержала.