60-летняя звезда фильма "О бедном гусаре замолвите слово" вышла замуж
Ирина Мазуркевич вышла замуж. Избранником 60-летней звезды фильма "О бедном гусаре замолвите слово" стал бизнесмен из Санкт-Петербурга. С новым мужем вдова актера Анатолия Равиковича познакомилась в соцсети.
О том что народная артистка России Ирина Мазуркевич вышла замуж, стало известно на одном из недавних кинофестивалей. Актриса была членом жюри.
В Гатчину она приехала не одна, а в сопровождении импозантного седовласого мужчины, пишет "Экспресс газета". Спутник повсюду сопровождал хрупкую звезду. Избранником знаменитости стал Владимир Файнштейн. С бизнесменом из Петербурга она познакомилась в одной из соцсетей.
С момента смерти первого супруга актрисы - Анатолия Равиковича - прошло семь лет. Ирина Мазуркевич прожила с ним 33 года. Они полюбили друг друга, когда ей было 18, а ему - 40 лет.
Актеры Анатолий Равикович и Ирина Мазуркевич в 2007 году. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс
Их дочь Лиза родилась во время съемок фильма "Покровские ворота", в котором Анатолий Равикович сыграл Хоботова, став в один момент всесоюзной суперзвездой. "Равик в чем-то был как Хоботов, потому что интеллигент...", - не сдерживая слез, призналась Ирина.
Незадолго до смерти Равикович потребовал от супруги, чтобы после его ухода она не была одинока и обязательно снова вышла бы замуж. Свое слово Мазуркевич сдержала.
Ирина Мазуркевич о разном.
ИСТОЧНИК KP.RU
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