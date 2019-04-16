«Мой сын знает цену труду и деньгам»: Яна Рудковская ответила на скандальный выпад Алёны Водонаевой

Алёна Водонаева в последнее время часто выступает в Сети в роли эксперта, хотя кроме шоу «Дом-2» и публичных конфликтов с подругами девушка больше ничем не прославилась. На сей раз Водонаева написала колонку, в которой обвинила продюсера Яну Рудковскую в том, что она зарабатывает на своём 6-летнем сыне.

— Я к этому отношусь с презрением, все-таки пополнять кошелек за счет ребенка, который еще не понимает, в чем участвует, — отдает подлостью. Некоторые даже за рекламу с участием детей поднимают ценник, — возмутилась Водонаева в своей колонке для журнала «7 дней». — Это, конечно, классно, что условный Гном Гномыч в шесть лет зарабатывает 10 миллионов на рекламе, но не помашет ли он своим родителям ручкой в 10-12 лет, решив, что с такими деньгами проживет и без них?

gnomgnomych Доброе утро,дорогие мои подписчики)

Звезда «Дома-2» рассказала, как воспитывает своего 8-летнего ребенка Богдана, запрещая ему пользоваться соцсетями.

gnomgnomych Happy birthday my mama

— Неожиданный комментарий, — сказала Яна Рудковская в разговоре с корреспондентом «КП», когда мы спросили у неё, что она думает по поводу колонки Водонаевой. — Я радуюсь, когда знаю, что дети моих друзей зарабатывают своим трудом и помогают родителям вкладывать в спорт, которым они занимаются, в учебу, с детства знают, что такое труд.

Мой сын выступает в мировых шоу и действительно много зарабатывает не только на прокатах, но и на рекламных контрактах. Он знает цену труду и деньгам. Сейчас получил призовые за 1 место на соревнованиях и отдал все деньги тренерскому штабу. Думаю, и Алёна была бы рада, если бы к ребёнку был такой интерес. Я даже не знала, к сожалению, что у Алёны есть дети, она, кажется, недавно только вышла замуж или уже даже развелась. Очень приятная и симпатичная девушка, просто брякнула наверное и не подумала, что сказать — бывает.

Представляю, что случилось бы с ней, если бы она увидела декларацию о доходах мою или моего мужа. У нас все хорошо, Алена, мы на детях не зарабатываем, нам своих вполне хватает, а то, что Саша сам оплачивает себе няню, водителя, тренеров, охрану — я не вижу в этом ничего плохого. У каждого свои методы воспитания, своя жизнь, но я слабо себе представляю, что Саша, мой сын, нам в 12 лет скажет: «До свидания»! Дети, которые сфокусированы на спорте, и в случае с Сашей, где его кумиром и авторитетом в спорте является папа, никогда не позволят себе подобного. Это исключено. У Саши отнюдь не гламурная жизнь.

Он с 9 утра и до 17-00 тренируется в Академии, спит днём на раскладушке в перерыве между тренировками в маленькой комнатке, где переодеваются тренеры! Скорее я поверю в такую гипотезу про детей, которые ничем не занимаются у занятых родителей, а ходят в школу и сидят в планшетах с утра до ночи. Цыплят по осени считают, поживём — увидим, главное, чтобы дети были наши здоровы и счастливы, и тогда они точно ручкой нам махать не будут, а будут радовать нас своими победами и достижениями.