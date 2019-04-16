Три имени и три судьбы Вари Карауловой: студентка после выхода на свободу вернет себе настоящую фамилию

Из колонии выпущена Александра Иванова, сбегавшая в Сирию как Амина, а оказавшаяся студенткой-москвичкой Варей. Подругам она уже сообщила, что снова вернет свое настоящее имя и свою настоящую жизнь. Об это они рассказали «КП».

3,5 года самая известная беглянка в ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова провела в местах не столь отдаленных. Монотонная работа в тюремном швейном цеху, книги, редкие свидания с близкими. И, конечно, никакого интернета.

16 апреля 2019 года Вологодский суд принял решение отпустить девушку под условно-досрочное освобождение.

- Решение суда есть, да, но еще надо дождаться его вступления в силу. По закону — это 10 дней. Надеюсь прокуратора не подаст апелляцию, - заявил «КП» адвокат девушки Сергей Бадамшин.

До конца назначенного срока ей надо было сидеть еще 1,5 года. Как рассказал адвокат, руководство Вологодской колонии препятствовало условно-досрочному.

- Формально было зафиксировано два нарушения — не застегнула пуговицу на рубашке. И после 10 часовой смены в цеху прилегла на кровать раньше отбоя, - говорит адвокат. - Разве это причина? Суд встал на ее сторону и одобрил УДО. В планах - восстановиться в МГУ, закончить образование.

Александра Иванова (Варвара Караулова) во время рассмотрения ходатайства защиты об ее условно-досрочном освобождении в Вологодском городском суде, 16 апреля 2019 г. Фото Сергей Швилкин/ТАСС

КОВАРСТВО И ЛЮБОВЬ

На тюремной бирке у осужденной значится Александра Иванова. А рядом - цифры статьи: «205.5» (участие в террористической организации).

- Это имя Александра так к ней и не прижилось. Знаю, что так ее никто никогда и не называл, - разоткровенничалась с корреспондентом «КП» подруга Карауловой. - Она уже давно решила, что как выйдет, сразу имя свое вернет. Глупость это была.

- А переписка с ИГИЛовцем не глупость?

- Глупость. Она очень сожалеет и сама не понимает, как такое могло с ней вообще произойти. Сейчас ей уже понятно, что он не мог любить ее и переписываться сразу еще с 5-ю такими же. Ей кажется, что это как пелена, как кино про другую девушку...

- … по фамилии Иванова…

- Ну да.

- А бежала в Сирию вообще Амина.

- Варя очень не любит это вспоминать. А как начинает, плачет и плачет. И этого парня давно забыла вообще. Тем более, что в глаза его ни разу не видела. Жених этот, романтика военная, побег — ее фантазии. Да она сейчас по собаке своей больше скучает.

ЖЕНИХ ОКАЗАЛСЯ С БОРОДОЙ

Осудили Караулову в декабре 2016-го. А первую попытку побега в Сирию она совершила еще летом 2015-го. Прямо в разгар сессии, отличница и «ботанка», тихая домашняя девочка, которая и на дискотеке-то ни разу не была, вдруг бросает все и покупает билет на войну в один конец. Ее одногруппники в МГУ потом рассказывали, что накануне она стала носить платок и просила называть ее Амина, так как теперь она мусульманка. Для родителей Вари это было таким же шоком, как и сам побег.

Первую попытку сбежать в Сирию девушка совершила еще в 2015 году.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда в сторону ИГИЛ из РФ поехали еще 13 девушек. Но самой обсуждаемой стала именно ее, Варвары Карауловой, история.

- Наверняка, изначально на нее и у вербовщиков были большие ставки, - рассуждает бывший адвокат Карауловой Александр Карабанов. - Думаю, из нее хотели сделать агента. С такой-то биографией - из хорошей семьи, лучшего вуза страны, отличница. Когда удалось вернуть Варю из Турции, уголовное дело заводить не стали, потому что формально не было преступления.

Отец девушки Павел Караулов совершил буквально невозможное. Он прилетел в Турцию и нашел иголку в стоге сена — свою дочь в логове вербовщиков. Буквально один шаг тогда отделял Варю от ошибки, которую уже никак нельзя было бы исправить.

Она тогда горько плакала, говорила, что все поняла. Что возлюбленный оказался вовсе не тем, за кого себя выдавал. И что фото настоящее он прислал ей только уже там, в Турции и оказался не 20-летним юнцом, а в два раза старше и с бородой. Ее простили. Она сменила имя на Александру Иванову, удалилась из всех соцсетей, не ходила в университет.

Но, оказывается, Варвара не только лила слезы, но и продолжала начатое. Следователи, которые установили слежку за Карауловой, не ошиблись. Она продолжила переписку со своим женихом-террористом. Пришлось взять ее под стражу.

ИЗ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ

На все суды Иванова — Караулова ходила с христианскими книжками и меняла свои показания, то признавая вину, то снова отрицая. В последнем слове она снова повторила, что ехала не воевать, а к любимому.

Родители девушки сокрушались, что не досмотрели, недолюбили ее. Вот и стала искать понимание где-то в сети, а там вербовщики ищут таких доверчивых. «Со стороны все благополучно. Она прекрасно учится, гуляет с собакой, всегда дома. А оказывается вон что», - говорили они.

- Она все осознала — никому нельзя доверять, - говорит подруга. - Ее история должна стать для всех других девушек уроком. Она чувствовала себя одинокой в своей семье, потому все это и случилось.

Варвара Караулова в помещении суда, 2016 год. ФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС

Поняла ли она, что доверять ей есть вообще-то кому? Что отец свернул горы рады нее, а мама моталась в колонии и переживала ужасно. Что они сделали все, чтобы и в тюрьме ей было комфортно, чтобы она могла учиться. Оправдывали и оправдывают ее глупости до сих пор, защищая свою дочь-беглянку. Она и правда из очень хорошей семьи...

Вспоминал ли о Варе этот самый вербовщик? Не известно. Возможно, он давно ликвидирован в Сирии вместе с другими террористами. А, возможно, так и продолжает пудрить мозги глупым девочкам из хороших семей.