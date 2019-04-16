«Как победить фейки»: В России предлагают ввести кодекс этики для наблюдателей на выборах

Сразу несколько российских регионов вот-вот начнут уже потихоньку въезжать в предвыборные кампании разного уровня. До Единого дня голосования, который состоится 8 сентября, остается меньше пяти месяцев. Напомним, в этом году пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в 18 субъектах РФ выберут новых губернаторов (в 16 - через прямые выборы, в 2 - через голосования в местных парламентах), в 13 - депутатов региональных законодательных собраний. Начинают готовиться к выборам и многочисленные наблюдатели, общественные организации, которые следят за законностью избирательного процесса. Они-то и обращают внимание на негативную тенденцию последних лет - в дни голосований в соцсетях и некоторых СМИ начинается массированный вброс фейков. Якобы правдивых сигналов о нарушениях и даже преступлениях на выборах, которые при проверке оказываются полным пшиком. В последние годы подобных сообщений-«пустышек» становится так много, что они просто отвлекают добросовестных наблюдателей от реальной работы - вместо того, чтобы выявлять реальные нарушения, тысячи людей заняты перепроверкой фейков.

В агентстве ТАСС сегодня состоялся круглый стол, посвященный этой проблеме. Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии (ФИПМ) Максим Григорьев рассказывает, что все сообщения о нарушениях можно условно разделить на несколько категорий. Амплитуда - от реальных нарушений до откровенной дискредитации, ошибочной или, что чаще, сознательной. Как раз последняя категория сигналов - к сожалению, самая многочисленная.

«ФАКТЫ НАРУШЕНИЙ»

- Таких примеров все больше и больше, - говорит Григорьев. - Источниками таких «новостей» становятся соцсети или политические деятели, партии, которые преследуют свои интересы.

Эксперт приводит примеры, анализируя работу сайта «Карта нарушений на выборах», который вроде как агрегирует все подобные сигналы по стране.

- Однако уже много раз сталкивались с тем, что в их ленту попадают сообщения, которые дословно повторяют посты, например, годичной давности, - продолжает Максим Григорьев. - Самое интересное, что ни одно из подобных сообщений администрация сайта не проверяет. В Тюмени студент провел эксперимент - выдумал «факт нарушения», указав участок на несуществующей улице, в несуществующей школе. И эта информация была опубликована! А ведь такие фейки часто подхватывают и СМИ, некоторые выпускают, тоже не проверяя.

По словам эксперта, по всем таким сообщениям оперативно проводятся проверки. И?

- Каждый такой пост снабжается надписями: «Нарушение на выборах!», - говорит глава ФИПМ. - Разбираем. На одном участке женщина жалуется на то, что в помещении душно и тесно, очередь. На другом - что члену участковой комиссии стало плохо, ее увезла скорая помощь и из-за этого якобы никто не сможет посчитать голоса. Да, на местах могут быть какие-то проблемы с организацией, но на нарушения они никак не тянут. На выборах губернатора Хабаровского края кандидат Сергей Фургал (выборы он вы итоге, кстати, выиграл, - Авт.) снимает видео, как он приехал на избирательный участок, а там двери закрыты. Если это правда, - это было бы уголовное дело. Но наблюдатели мчат на место и оказывается, что участок работает. А Фургал пришел с черного входа и пытался войти в закрытую дверь...

СИНДРОМ ШПИЛЬКИНА

Еще один кейс - по «сенсациям» блогера Сергея Шпилькина, который занимается анализом электоральной статистики.

- Этот деятель после выборов президента опубликовал пост: «А вот адская история. Спб. Общественная палата направляет старшеклассников наблюдателями на избирательный участок в школе, а потом педагоги к ним применяют санкции». Мол, детей начинают травить за то, что они якобы не обеспечили некий результат. Мы связываемся с обоими - это парень и девушка. И оба удивлены: никакой травли не было, наоборот, в школе их даже похвалили, сообщения в СМИ о «санкциях» называют провокацией...

Подобные примеры можно разбирать часами. Бывает, что распространять подобные фейки невольно «помогают» и наблюдатели. Не разобравшись, не проверив, делают перепосты, а дальше чьи-то выдумки разлетаются в Сети.

- Мы разработали Кодекс этики общественного наблюдателя, в котором как раз прописывается, что человек должен прежде всего проверить правдивость информации, - говорит Максим Григорьев.

Предполагается, что его подпишут 150 тысяч наблюдателей, которые регулярно участвуют в выборных кампаниях от двух тысяч различных общественных организаций.

Член научно-экспертного совета при ЦИК России, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что во многих странах за распространение подобных фейков установлена серьезная ответственность.

- Жесткие меры в виде больших штрафов действуют в Германии, Индии, Малайзии, во Франции изучают этот вопрос, - говорит Брод. - В странах Юго-Восточной Азии могут дать вплоть до лишения свободы. Но я считаю, что нам лучше всего идти по пути просвещения. Нужно объяснять людям, какие бывают «утки», что не стоит верить каждому сообщению, все нужно проверять. Думаю, справки по фейкам, которые имели место быть в различных выборных кампаниях, мы должны включить в методички для общественных наблюдателей и журналистов.