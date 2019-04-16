2019-04-16T20:21:15+03:00
Звезды

"Я рвала волосы на себе": бывшая жена Малинина подделала ДНК-тест дочери

Ольга Зарубина рассказала о настоящем отце своего ребенка
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга Зарубина в передаче "На самом деле" Первого канала.Ольга Зарубина в передаче "На самом деле" Первого канала.
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Ольга Зарубина решилась на отчаянный шаг. Бывшая жена певца Александра Малинина внезапно заявила, что настоящим отцом Киры Малининой является ее давний поклонник - бизнесмен Константин Соболевский.

С 2011 года Ольга Зарубина безуспешно пыталась разбудить родительские чувства Александра Малинина. Исполнительница хита "На теплоходе музыка играла" говорила, что певец - отец ее дочери. Но Александр общаться с наследницей не желает.

Сейчас Ольга встречается с бизнесменом Константином Соболевским, который влюблен в певицу уже 36 лет. В 80-е Зарубина одновременно встречалась и с Соболевским, и с Малининым, однако бросила Константина, променяв его на артиста.

Недавно мужчина предпринял очередной шаг к сближению с Зарубиной: подарил роскошный особняк за 45 миллионов рублей. Теперь певица, которая недавно горела страстью к молодому танцору Николаю Какунину, воспылала чувствами к Константину. Да так, что заявила поклоннику - на самом деле он настоящий папа Киры.

Секретный ДНК .Отец для Киры Малининой

В качестве доказательства артистка предоставила новому избраннику заключение американской генетической лаборатории. "Это мужчина, которого я, к сожалению, не оценила сразу. Я очень благодарна судьбе, что наконец-то я увидела его... Когда я показала результат ДНК-теста, где почти 100%, что он - папа Киры, Константин был счастлив" - сообщила Ольга Зарубина в очередном выпуске программы "На самом деле" Первого канала.

Однако гражданская жена Соболевского по понятным причинам воспротивилась отношениям бизнесмена и певицы. Это и понятно. Женщина потратила на жениха 12 лет своей жизни. "Благодаря мне он поднялся. Мы копили деньги, хотели купить дом для наших детей: у меня два ребенка и у него двое детей, от предыдущих браков. Семейный дом достался этой Зарубиной", - гневается отвергнутая женщина.

В разгоревшийся скандал вмешался представитель Александра Малинина. "Я обратилась в Соединенные Штаты, в клинику, которая проводила ДНК-тест, разговаривала с главным врачом. Сделала официальный адвокатский запрос. Ольга Зарубина и Кира никогда не обращались в это медицинское учреждение. Данный документ - это подделка", - рассказала адвокат Мария Ярмуш.

Разоблаченная Ольга Зарубина не стала отпираться. Артистка заявила, что пыталась устроить дочери лучшую жизнь, поэтому и подделала ДНК-тест дочери.

Ольга Зарубина "На теплоходе музыка играет".Хит поют до сих пор

"Я это сделала ради своей дочери. Я рвала волосы на себе, плакала годами из-за дочери, которая не приезжала в Россию из-за Малинина. Для меня он умер, хочу, чтоб он умер и для Киры! Он холодный и жестокий человек. Кира достойна такого отца, как Константин, - кричала в слезах певица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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