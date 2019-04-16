Глава Роспатента: Деньги на цифровизацию закончились, нужно ещё 700 млн рублей

На будущей неделе, 22 и 23 апреля, на базе Особой экономической зоны «Технополис Москва» пройдет конференция «Цифровая трансформация: Фокус на IP». Среди ее участников Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Ведомство обещает представить свои практические ИТ-кейсы («блокчейн», 3D-система сопоставления), рассказать о концептуальных подходах к открытым платформам поиска, регистрации и перехода прав.

Стоит напомнить, что месяц назад, 22 марта, состоялось заседание коллегии Роспатента, на которой разбирались итоги работы ведомства за 2018 год и задачи на текущий период.

Как заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, «за последние годы объёмы патентной активности снижались». Он отметил небольшой прирост - порядка 9% в 2018 году, однако «в целом тренд - вниз». Впрочем, главу министерства тревожит не количество подаваемых заявок на патенты, а их качество.

Что касается сроков рассмотрения патентных заявок, по словам Орешина, с 2015 года они сократились с 12 месяцев до 7,5. Он считает, что это отличный результат, один из лучших в мире. Министр много говорил о цифровизации и электронных сервисах. Однако в основном - в будущем времени, обещая следить за тем, как их внедрит Роспатент. В финале выступления министр поздравил компанию с успешной работой, не назвав, по сути, при этом ни одного реального показателя успешности.

«У НАС НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ»

В докладе самого главы Роспатента Григория Ивлиева среди основных трендов развития интеллектуальной собственности были отмечены многолетняя стагнация заявок на изобретения, которую «без принятия кардинальных мер ситуацию в этой сфере будет изменить трудно», а также увеличение заявок от НИИ по сравнению с прошлым, абсолютно провальным годом. Напомним, в своем прошлом отчете Ивлиев привёл вопиющие факты, обвинив в неэффективности госкорпорацию Ростех:

- Мы проверяем, как используются государственные средства в сфере интеллектуальной собственности. К сожалению, должны констатировать: у нас неэффективно используются государственные деньги, выделяемые в этом направлении. Фиксируем это уже не первый год. Сейчас мы видим, что происходит снижение патентной активности, особенно в вузовской сфере. Так, Научно-исследовательский институт электронной техники (корпорация Ростех) три года не регистрирует права Российской Федерации на созданные ими изобретения. Акционерное общество освоило 450 млн. рублей бюджетных денег. Сколько, вы думаете, оно создало охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности? Ни одного! Естественно, по таким расходованиям мы не только направляем все результаты в Счетную палату, но и просим прокуратуру проверить работу на этих предприятиях.

Видимо, метод с прокуратурой сработал, и НИИ встрепенулись.

МИРОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ?

Однако даже несмотря на привлечение внимания силовиков к работе Роспатента, продолжается падение в реальном секторе: юридические лица подали на 4% меньше заявок в 2018 году. По словам главы Роспатента, это общемировая тенденция: якобы количество заявок на регистрацию полезных моделей сокращается во всех странах, кроме Китая. 329 заявок на промышленные образцы были поданы по международной системе регистрации в связи с введением в силу Женевского акта Гаагского соглашения. Однако в целом «увеличения потока заявок не наступило».

Единственный сегмент, который неизменно радует главу Роспатента, - товарные знаки. За 2018 год их число выросло ещё на 23%. Доля электронных заявок по товарным знакам в 2018 году была на уровне 71%, сейчас уже приближается к 80%, то есть заявители наконец смогли реально пользоваться личными кабинетами онлайн. Но не все. Для изобретателей этот показатель составляет лишь 39%.

Поэтому, по мнению главы Роспатента, нет смысла дальше сокращать срок регистрации: как он заявил, существующих сегодня «6-7 месяцев вполне достаточно для заявителей».

ПАТЕНТНОЕ БУДУЩЕЕ

Григорий Ивлиев честно признал, что ведомству были выделены значительные средства на цифровизацию, однако они уже исчерпаны: обновлён сайт ФИПС, закуплены компьютеры для экспертов и заказано отечественное ПО (программное обеспечение) «под все наши поисковые системы». Кроме того - «уже создан сервис Яндекс.Патенты», подчеркнул глава Роспатента.

Однако аудитор счетной палаты, выступавший на коллегии, не заметил положительных сдвигов в системе поиска патентной информации:

«Мы видим проблемы с эффективностью - предприятиям проще заказать изобретение, чем найти в базе уже изобретённое аналогичное. Это излишние затраты государства на разработку того, что уже, собственно, разработано».

Сам Григорий Ивлиев пожаловался, что из выделенных по указу президента денег 700 млн. рублей ещё недополучены, и пообещал работать над этим. В это обещание как-то сразу верится.

Он также особо отметил, что «управление правами на интеллектуальную собственность через блокчейн - это то, что уже реализуется в том году. Распространение информации о зарегистрированных объектах по распределённым реестрам Роспатент реализует на базе сотрудничества с IPChain».

«Патентное будущее - за 3D-технологиями», - твёрдо уверен глава Роспатента. А также за региональными брендами - в 2019 ведомство собирается зарегистрировать не менее 300 НМТП. Чтоб каждому региону - по несколько легко узнаваемых брендов.