2019-04-16T20:54:23+03:00
Звезды

Серебренников получил "Золотую маску" за "Нуреева"

Режиссеру вручили награду за лучший спектакль в балете
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Серебренников получил "Золотую маску" за "Нуреева" Фото: Маргарита ИвановаСеребренников получил "Золотую маску" за "Нуреева" Фото: Маргарита Иванова
Изменить размер текста:

Российский режиссер Кирилл Серебренников получил награду "Золотая маска" за работу "Нуреев" как лучший спектакль в балете.

- Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, - Большой театр. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев - КП), который сам любил хайп, - радостно подчеркнул Серебренников на церемонии вручения премии.

К слову, премьера нового "детища" режиссера первоначально планировалась на 11 июня 2017 года, но была перенесена на 4-5 мая 2018 года. Позже Серебренников был помещен под домашний арест.

В итоге, премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра в Москве 9 и 10 декабря прошлого года.

Напомним, балет в двух действиях посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Создатели затрагивают в постановке проблемы личности, общества, творчества и свободы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 8 апреля, режиссера Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Спустя несколько дней суд направил дело режиссера на новую экспертизу. Речь идет о комиссионной, искусствоведческой и финансово-экономической проверках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кирилл Серебренников дал добро на выпуск "Нуреева"

Еще 12 сентября на сборе труппы генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал журналистам, что направил письмо в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить встречу с Кириллом Серебренниковым, который находится под домашним арестом. В сложившейся ситуации выпуск спектакля зависит только от режиссера. Только Серебренников должен решить, состоится премьера в его отсутствие или нет, сказал тогда Урин. Поскольку Серебренников вероятнее всего не сможет лично принять участие в репетиционном процессе (подробности).

Фрагменты скандального балета "Нуреев".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Рэйф Файнс: Подростком я читал романы о Джеймсе Бонде и книги про русскую революцию
Знаменитый английский актер и режиссер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю “КП” перед началом Московского кинофестиваля, где состоится премьера его фильма «Нуреев. Белый ворон», который сразу выйдет в российский прокат
Новости 24
Савченко будет баллотироваться в украинский парламент
В Москве автомобильные пробки достигли восьми баллов
Украинская группа "1+1" подала иск против Порошенко
Штаб Зеленского и НСК "Олимпийский" не подтвердили договоренность об аренде стадиона
Эксперты составили список самых востребованных профессий
Россия не признала законность решение Гаагского суда по иску «Укрнафта»
Медведев представит в Госдуме отчет о работе правительства за 2018 год
США разрабатывают методы военного сдерживания РФ в Венесуэле
Киев обратился в Международный трибунал для освобождения украинских моряков
Зеленский и Порошенко договорились об аренде «Олимпийского» для дебатов 19 апреля
Компания, которая реставрировала Нотр-Дам, заявила, что соблюдала все меры безопасности
В Москве не планируют введение платных перекрестков
Google удаляет 80% запрещенного контента в РФ
На восстановление Нотр-Дама после пожара собрали более 300 миллионов евро
В Госдуме прокомментировали идею ввести платные перекрестки
Сервис MAPS.ME построил маршрут по местам съемок «Игры престолов»
МИД РФ: Москва признает новую власть в Судане
«Отключить рубильник уже не получится»: профессор МГТУ о законе об устойчивом рунете
Патрушев заявил, что РФ не отказывается от международного сотрудничества в космосе
Большинство россиян считают Ассанжа борцом за правду и свободу слова
После пожара во Франции возросли продажи романа Гюго "Собор Парижской Богоматери"
Произошло извержение самого крупного вулкана в Японии
Россия готова предоставить специалистов для восстановления Нотр-Дама
Один из крупнейших небоскрёбов Мадрида эвакуируют из-за предупреждения о бомбе
В Алеппо доставили новейшую медицинскую технику
Более 70% украинских избирателей отдают предпочтение Зеленскому
В Москве свекровь украла у невестки часы за 700 тыс рублей
Путин: нужно использовать результаты космической деятельности во всех сферах жизни
Пытавшаяся примкнуть к ИГ* Варвара Караулова вышла из тюрьмы по УДО