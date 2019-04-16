Серебренников получил "Золотую маску" за "Нуреева"

Российский режиссер Кирилл Серебренников получил награду "Золотая маска" за работу "Нуреев" как лучший спектакль в балете.

- Жалко, что здесь нет Ильи Демуцкого, который написал этот спектакль. Мы благодарны театру, единственному, в котором можно сделать такой большой спектакль, - Большой театр. И нам помогал сам Руди (Рудольф Нуреев - КП), который сам любил хайп, - радостно подчеркнул Серебренников на церемонии вручения премии.

К слову, премьера нового "детища" режиссера первоначально планировалась на 11 июня 2017 года, но была перенесена на 4-5 мая 2018 года. Позже Серебренников был помещен под домашний арест.

В итоге, премьера балета "Нуреев" прошла на исторической сцене Большого театра в Москве 9 и 10 декабря прошлого года.

Напомним, балет в двух действиях посвящен жизни легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева. Создатели затрагивают в постановке проблемы личности, общества, творчества и свободы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 8 апреля, режиссера Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Спустя несколько дней суд направил дело режиссера на новую экспертизу. Речь идет о комиссионной, искусствоведческой и финансово-экономической проверках.

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Кирилл Серебренников дал добро на выпуск "Нуреева"

Еще 12 сентября на сборе труппы генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал журналистам, что направил письмо в Следственный комитет РФ с просьбой разрешить встречу с Кириллом Серебренниковым, который находится под домашним арестом. В сложившейся ситуации выпуск спектакля зависит только от режиссера. Только Серебренников должен решить, состоится премьера в его отсутствие или нет, сказал тогда Урин. Поскольку Серебренников вероятнее всего не сможет лично принять участие в репетиционном процессе (подробности).