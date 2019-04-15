2019-04-15T11:54:21+03:00
Происшествия

Суд направил дело Серебренникова на новую экспертизу

Речь идет о комиссионной, искусствоведческой и финансово-экономической проверках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАССКирилл Серебренников. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС
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Мещанский суд Москвы назначил новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 133 млн рублей, выделенных на реализацию просветительского проекта "Платформа". Соответствующее решение огласила судья Ирина Аккуратова.

"Назначить по настоящему делу комплексную комиссионную, оценочную, искусствоведческую, финансово-экономическую экспертизу", - говорится в постановлении.

Сами подсудимые могут присутствовать в ходе проведения проверок. Также они имеют право на подачу ходатайства об отводе экспертов. Стоит отметить, что результаты предыдущей экспертизы сторону защиты не устроили. Адвокаты заявили о недостатке сведений для формирования достоверных выводов и попросили суд провести финансовую и искусствоведческую проверки. Следующее заседание состоится 17 июня, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 8 апреля, Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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