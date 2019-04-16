«Комсомолка» помогла москвичам закрыть бордель

- Спасите! У нас под окнами круглосуточная очередь озабоченных мужчин, - обратилась в редакцию возмущенная читательница Ирина Домова. - Идешь с дочкой в садик, а у подъезда десяток машин такси с разными подозрительными личностями. Глазами нас провожают - жить уже страшно.

ЖИЗНИ НЕ ДАЮТ!

Ирина рассказала, что купила просторную квартиру в новом доме по улице Завидная три года назад. Сделала ремонт, обжилась. Но спокойная жизнь шла недолго. У дома стали собираться подвыпившие мигранты.

- В начале года стали замечать, что несколько окон на первом этаже закрыты антивандальными рольставнями, - рассказывает житель дома Владимир. - Что происходило за ними - не видно. Выяснили через интернет: за витражным стеклом одного из подъездов открылся салон эротического массажа «Вега».

Окна в "массажном салон" зачем-то закрыли плотными рольставнями.

Жители поняли, откуда такой наплыв таксистов из среднеазиатских республик.

«ВЕТКА САКУРЫ»

Соседи решили устроить следственный эксперимент. На роль подопытного позвали дворника, приехавшего на заработки из Киргизии. Жильцы выдали ему 2 тысячи рублей и бутылку пива для храбрости. Дворник очень волновался... за свою лопату. Мол, украдут, а ему потом отвечать. Местные пообещали лопату посторожить. И дворник отправился на дело.

- Через час вышел растерянным, - говорит Ирина.

Мигрант поведал жителям дома, что внутри ему предложили выбрать между: пип-шоу, лингамом, фут-фетишем и «веткой сакуры». Из этой сексуальной абракадабры дворник знал только слово «ветка». Эту услугу и заказал. Передал деньги пышногрудой даме, которая вывела к нему азиатку и украинку.

- Взял украинку. Она меня, как ребенка, раздела, помыла, уложила на кровать и... начала со мной играть, строить на животе башенку из кубиков льда, - откровенничал киргиз. Пытался подобрать русские слова, объясняя, что ему делала украинка из салона эротического массажа. От таких подробностей дамы в XIX веке падали в обморок.

Предоставляемые в салоне услуги. Согласно сайту.

СЕКСА СЕЙЧАС НЕТ

На сайте салона эротического массажа указаны мобильный телефон, адрес и есть даже фотографии массажисток, снимающих с себя купальники. Решил звонить в салон под видом клиента.

- Предлагаем классический массаж без интима, - ответила прокуренным голосом девушка на том конце трубки.

Сайт "Массажного салона".

- А что такое ветка сакуры?

- Это пассы по всему телу, кроме интимной зоны.

- А ролевые игры?

- Ролевых сейчас нет. Я же говорю, у нас без интима, - отрезала она.

Верить девушке на слово я не стал. Ночью приехал в салон. За дверью горит свет, снуют тени, но пускать меня никто не спешит. Вдруг сверху послышался шум. Инстинктивно я шагнул под козырек подъезда. На место, где я стоял, рухнул пакет с водой.

- Уходи! Бордель закрыт, - проорал кто-то сверху. Это местные борцы с проститутками. Уже сложилось народное ополчение из жильцов.

Салон расположился в десятках метров от школы и детсадика.

БУДУТ ПАРТИЗАНИТЬ

Утром Ирина Домова рассказала, что местный активист (его имя попросили не называть) объявил подпольным проституткам войну.

- Он уже жаловался в местный муниципалитет, а ему там ответили, что это обычный массажный салон. Тогда он решил партизанить: что-то на машинах клиентов нацарапал, стал обливать клиентов водой. Ну а как нам растить детей в таком дворе? Салон этот не просто в жилом доме. Он примерно в 30 метрах от входа в среднюю школу № 10 и в 50 - от детсада «Семицветик».

- Сейчас шум уляжется, и все начнется заново, - вздыхают соседи Ирины.

А МОЖЕТ, ЭТО ЛЮБОВЬ?

Закрыть массажный салон, где на самом деле работают проститутки, практически невозможно.

- Наслышаны об этом салоне. Обычно мы их закрываем, когда какой-нибудь гость наматывает себе заразное заболевание и в отместку решает дать показания. Иначе сложно доказать, что массажистки занимаются проституцией, - рассказали нам в правоохранительных органах. - Мужчины идут туда как бы на массаж, а там между взрослыми людьми «возникают взаимные чувства». Так объясняются в полиции владельцы таких салонов. Они даже деньги в руки не берут, просят оплатить им какой-то товар или допуслугу.

Побороть такие салоны трудно. Владельцы борделей ищут лазейки в законе. Выкурить проституток можно лишь благодаря общественникам, которые пишут жалобы на дельцов, поднимают шум.