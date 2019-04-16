2019-04-16T23:17:22+03:00
Экономика

Герман Зверев: Отраслевое соглашение ждет трудная судьба

В мае Росрыболовство, профсоюзы и работодатели обсудят документ, определяющий ключевые правила игры в рыбной отрасли
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Герман Зверев. Автор фото: ВАРПЭ.Герман Зверев. Автор фото: ВАРПЭ.
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Трехстороннее отраслевое соглашение позволяет решать вопросы социально-трудовых отношений и уровня зарплат, профессионального образования, охраны здоровья работников на производстве, содействия занятости населения и решения социальных проблем работников. Но в рыбной отрасли современной России такого документа никогда не существовало. Создание в конце 2018 года Российского союза работодателей-рыбопромышленников позволит устранить этот пробел.

Как сообщил 16 апреля на Всероссийской Конференции работников рыбохозяйственного комплекса РФ президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, детальное обсуждение отраслевого соглашение всеми заинтересованными сторонами планируется в мае.

«Это будет спор, это будет дискуссия, – уверен Герман Зверев. - Трехстороннее соглашения – это не ритуальная бумага, а результат очень серьезного торга. Профсоюзы будут настаивать на своих положениях, которые нацелены на определении круга гарантий для наемных работников, работодатели будут настаивать на своих, Росрыболовство выскажет точку зрения государственного регулятора. Мы сознательно внесли проект отраслевого соглашения в повестку конференции, раздали всем делегатам, что бы ни у кого не было основания говорить, что этот документ где-то закулисно, в междусобойчике обговорили и подписали. Его ждет трудная судьба при подписании. Но я уверен, что до дня рыбака мы всю работу выполним.

Обратив внимание, что День рыба отмечается в июле. А это значит, что у документа есть хорошие перспективы быть подписанным в ближайшей перспективе.

«Есть к чему стремиться», - поддержал коллег по отрасли заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов.

Автор фото: ВАРПЭ.

Автор фото: ВАРПЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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