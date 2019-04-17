Петр Кулешов: В «Своей игре» мы честны до идиотизма

Трудно поверить, что программа «Своя игра» идет на телевидении уже четверть века - впервые она появилась в эфире в апреле 1994 года. За свою историю она несколько раз переезжала с канала на канал, а последние годы выходит на НТВ. Мы пообщались с неизменным ведущим шоу Петром Кулешовым.

- Когда все это начиналось, даже представить себе было нельзя, что проект просуществует так долго, - признается Петр. - Меня позвали туда случайно. Проект был куплен каналом, было снято десять передач, но потом попросили поменять ведущего.

- Первый был не столь энергичным?

- Я так понимаю, там было два варианта: либо найти среди эрудитов достаточно артистичного человека, говорящего быстро и громко. Либо найти эрудита среди актеров или эстрадных деятелей. Искали быстро. Если мне память не изменяет, даже не снимали на пленку. Сидели продюсеры программы и живьем отсматривали кандидатов. Я там оказался в нужном месте в нужное время.

- Программа сразу понравилась или были сомнения?

- Если мне память не изменяет, я в молодости был достаточно эрудированным парнем. И мне кажется, это повлияло на выбор ведущего. Тогда у меня еще голова чуть-чуть соображала.

- А сейчас, когда вы видите вопросы на табло, на какую часть можете ответить сами, не подглядывая в шпаргалку?

- Процентов на 50 - 70. Я никогда не пробовал играть в «Свою игру». У меня есть подозрение, что, если меня поставить за стол, я проиграю все на свете. Хотя нет, я как-то раз играл на отборах. Мы же по-настоящему отбираем игроков. Вот лет пятнадцать назад я участвовал в отборах: когда один из претендентов не приезжал, я заменял его, чтобы получилась тройка. Но, по-моему, это было неудачно.

- За все эти годы у вас не было порыва уйти из программы?

- Нет, никогда! У нас удивительно милый коллектив, маленький. И программа в общем-то камерная. Все так тихо и по-доброму.

- А есть какой-то клуб людей, которые выросли из «Своей игры» и стали звездами?

- Звездой однозначно стал один человек - это Анатолий Вассерман. Анатолий стал популярным благодаря тому, что выиграл в «Своей игре», по-моему, 17 или 19 раз подряд, это было в начале 2000-х.

Как ему это удалось - одному богу известно! А ведь мы даже толком не давали ему отдохнуть. Вы же наверняка знаете, что подобные передачи записываются по нескольку в день. И вот бедному Вассерману разрешали полежать минут пятнадцать и опять ставили его к столу.

- А бывало такое, что хотелось помешать ему: мол, Анатолий, сколько можно выигрывать?

- Боже упаси! Наоборот, хотелось только помочь, но, к сожалению, в данной ситуации я бессилен. Мы до идиотизма честны в этом смысле.

- Вы общаетесь с Вассерманом? Можете в гости друг к другу сходить?

- С Анатолием Александровичем я иногда сталкиваюсь по работе. Есть люди, которые играют в «Свою игру» все 25 лет. Мы, бывает, поздравляем друг друга с днем рождения и другими праздниками. Но чтобы общаться, дружить - такого нет. Это как-то не очень этично. Игра все-таки на деньги.

- На вашу жизнь «Своя игра» как-то повлияла?

- В личном плане благодаря «Своей игре» ничего не изменилось. Я, собственно говоря, как был балбесом, так и остался. Представьте себе, я 25 лет занимаюсь одним и тем же! Где-то на втором-третьем году существования программы в нее пришел мой однокурсник, пройдя по-честному отборы. Он спросил меня: «Слушай, а вот есть же любительское «Что? Где? Когда?». Там нет в какой-нибудь команде места?» Я обращаюсь к зрителям в зале: «Ребята, не нужен ли в «Что? Где? Когда?» человек?» Люди думают, что просьба исходит от меня, и говорят: «Да-да, конечно, мы вас, Петр, возьмем». Я в ответ спрашиваю: «А вам что, так необходим в команде дурак?» На что человек смотрит на меня критически и говорит: «Через вас проходит столько информации! Что-то же вы запоминаете!»

«Своя игра». Суббота и воскресенье, 15.00, НТВ.